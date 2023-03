Nota fiscal goiana: confira quem são os ganhadores do sorteio de prêmios de até R$ 50 mil

O Programa Nota Fiscal Goiana (NFG) anunciou nesta quinta-feira (2) os nomes dos ganhadores do segundo sorteio deste ano. Segundo a Secretaria de Estado da Economia, foram mais de 3 milhões de bilhetes cadastrados e uma moradora de Aparecida de Goiânia vai receber o prêmio principal de R$ 50 mil.

A Secretaria informa também que os prêmios de R$ 10 mil ficarão para três moradores de Valparaíso de Goiás, Jataí e Guapó e que quatro pessoas de Goiânia e Águas Lindas vão receber R$ 5 mil. "Além dos 50 ganhadores de R$ 1 mil e 100 com o prêmio de R$ 500 cada”, reforça a pasta. Lista completa aqui.

Os sorteios são realizados todos os meses e, no total, são 158 ganhadores por edição, informa a Secretaria. “Também haverá o sorteio do Time Goiano do Coração, no valor de R$ 1 milhão para equipes da primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol, que acontece a cada três meses”, destaca a pasta.

Resgate e cadastro

O ganhador tem até 90 dias para solicitar o resgate do prêmio, que é pago em dinheiro, por meio do site do programa. “O programa também concede desconto no IPVA que varia de 5% a 10%”, enfatiza a pasta. Para concorrer, o consumidor deve se cadastrar no site e pedir o CPF na nota fiscal em todas as compras. “A cada R$ 100 é gerado um bilhete”, informa.