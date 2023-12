Nova onda de calor deve aumentar as temperaturas em Goiás; veja detalhes

Uma nova onda de calor deve atingir quase todo o Brasil na próxima semana, inclusive a região Centro-Oeste As temperaturas devem aumentar a partir de quinta-feira (14), de acordo com informações do Climatempo. Goiás terá temperaturas de mais de 5ºC acima da média.

Segundo o Climatempo, Goiás está na “área vermelha” no mapa, onde a tendência é ter mais dias consecutivos com temperaturas elevadas. No entanto, esta seria uma onda de calor com menor duração que as anteriores. As máximas em Goiânia devem chegar a 36º até sábado (15)

Neste ano, em novembro, Goiânia bateu um novo recorde de temperatura para o mês, que de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chegou a registrar 39,7°C. O número foi o maior desde 1961, quando começaram as medições.