Nova remessa da vacina de dengue em Goiás tem público-alvo idades de 6 a 16 anos, diz SES

Uma nova remessa da vacina contra a dengue em Goiás tem como público-alvo as crianças e adolescentes com idades entre 6 a 16 anos. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) durante uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (2).

Segundo a Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, chegaram quase de 62 mil doses na última terça-feira (30) e já começaram a ser distribuídas para todos os municípios nesta quinta-feira.

"Inicialmente nós vamos trabalhar com as idades de 6 a 16 anos. Mais na frente, no dia 18 de junho, nós iremos fazer uma nova avaliação para saber o que conseguimos vacinar e verificar se amplia ou se mantém essa faixa etária", explicou Flúvia.

De acordo com a SES, as novas doses têm validade para a segunda quinzena de julho. A primeira remessa tinha validade para o dia 30 de maio. A secretaria não soube informar se alguma dose venceu ou se todas foram aplicadas.

Dengue em Goiás

De acordo com o painel informativo da (SES-GO), neste ano foram registrados 131.573 casos confirmados de dengue em Goiás. Até o momento, são 146 mortes pela doença e 163 mortes suspeitas que estão em investigação.