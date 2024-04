Novas doses da vacina contra a dengue voltarão a ser aplicadas só em público de 10 a 14 anos, diz SE

JOÃO GABRIEL PALHARES

Após a aplicação das doses com vencimento para o dia 30 de abril, nesta quinta-feira (18), em uma faixa etária ampliada, as próximas remessas das vacinas contra a dengue destinadas a Goiás serão voltadas ao público-alvo inicial: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Em Goiânia, todas as doses remanescentes da Qdenga foram aplicadas. A estratégia de ampliação anunciada pelo Ministério da Saúde (MS) ao público de 4 a 59 anos poderá ser repetida caso as novas vacinas não sejam aplicadas no público-alvo até o período próximo à data de vencimento das doses, como ocorreu nesta quinta-feira.

A ampliação da faixa etária ficará vigente até o esgotamento das doses remanescentes que foram distribuídas nos 246 municípios goianos, a SES confirmou a aplicação de 60,4% do quantitativo enviado ao estado. Goiás recebeu um total de 158.505, destas 1,4 mil foram distribuídas nesta quinta-feira em Goiânia para contemplar estratégia com maior público. Esse número foi somado a outras 600 doses que já estavam disponíveis para aplicação na rede municipal de saúde da capital.

O jornal esteve em cinco das 12 salas de vacinação anunciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Em grande parte das unidades foram encontradas pessoas à espera dos imunizantes, que foram repostos no decorrer do dia devido a alta procura.

Durante a manhã, Danilo Oliveira, 35 anos, esteve no Centro de Saúde (CS) do Cidade Jardim e não encontrou vacinas disponíveis. As que haviam no local tinham acabado por volta das 9h30. A esperança era por mais uma remessa de 100 doses que chegaria na parte da tarde.

Segundo a SMS, uma média de 116 doses foram distribuídas para cada uma das 12 salas de vacinação. No entanto, no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Doutor Domingos Viggiano, no Jardim América, responsáveis pela vacinação disseram ter recebido cerca de 250 doses durante o dia, fora as 70 unidades que já estavam disponíveis no local. Na tarde desta quinta-feira o centro estava lotado de pessoas para vacinação e os imunizantes foram esgotados.

A medida foi necessária para evitar o desperdício dos imunizantes que demonstraram uma baixa procura entre o público estabelecido anteriormente. Apesar do impasse pela permanência da ampliação da faixa etária, as pessoas que se vacinaram durante essa estratégia estão com a segunda dose garantida para daqui 90 dias.

Mesmo com a mudança na faixa etária, gestantes, puérperas, imunossuprimidos e pessoas com mais de 60 anos ainda não podem receber o imunizante. O último grupo é o mais afetado pelas mortes de dengue. De acordo com indicadores da SES, 177 óbitos e 109.978 casos estão confirmados em Goiás.

Em um dos pontos anunciados pela SMS, no Cais Bairro Goiá, até às 12h não havia imunizante para aplicação. Segundo responsáveis pela administração do local, a unidade já estava com doses esgotadas desde quarta-feira (17) devido à alta adesão. Pessoas no local esperavam também pela chegada de imunizantes na parte da tarde.

Durante a passagem da reportagem no Ciams Novo Horizonte, na região Sudoeste, às 13h30, cerca de 100 doses foram entregues. Antes disso, um homem estava tentando falar com a direção da unidade para entender sobre o anúncio da sala e a falta de vacinas. Mas o diretor responsável pela unidade não estava no local.

De acordo com o homem, devido ao anúncio, ele teria evitado levar as crianças para a escola e aproveitado o horário de almoço para ir até a unidade, mas “não tinha informações sobre a atual situação da vacinação”. Com a chegada de mais vacinas, ele, a esposa e os três filhos foram imunizados.

Iniciada em fevereiro, a vacinação contra a dengue tem tido baixa procura do público-alvo no País. A campanha atualmente é recomendada só para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E para evitar perdas de estoques de vacinas que estão próximas do vencimento, o Ministério da Saúde emitiu nota técnica na noite de quarta-feira (17) ampliando a vacinação contra a dengue para todas as pessoas de 4 a 59 anos, conforme aprovado pela bula do imunizante.

A estratégia busca reduzir a perda das doses com vencimento no próximo dia 30 de abril e é válida somente para esse contingente próximo ao vencimento.

A vacina Qdenga, produzida pela farmacêutica Takeda, foi aprovada em julho de 2023 para pessoas de 4 a 59 anos após estudos clínicos da vacina demonstrar eficácia geral de 80,2% na proteção contra a dengue. Os participantes foram acompanhados por 4,5 anos.

Pessoas com menos de 4 anos ou 60 anos ou mais não foram incluídas no estudo, por isso a vacina não foi aprovada para essas faixas etárias.

(João Gabriel Palhares é estagiário do GJC em convênio com a UFG)