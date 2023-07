Novo caso de gêmeos siameses em Goiás: Grávida tem bebês ligados pela coluna

Surge mais um caso de gêmeos conjugados, conhecidos popularmente como siameses, em Goiás. Andressa Vaz da Silva, de 23 anos, está grávida de pouco mais de seis meses e os exames apontam uma união dos irmãos pela região sacral, na parte baixa da coluna. Equipe médica explica a situação (veja vídeo abaixo), e diz que qualquer possibilidade de separação só pode ser estudada após o nascimento.

O cirurgião pediátrico Zacharias Calil afirma que, pelos exames atuais, é possível ver que os gêmeos não compartilham órgãos vitais, diferente do caso das irmãs Eloá e Valentina. Nesse caso, qualquer procedimento de separação é menos complexo.

“Precisa ver como está essa coluna deles, a gente precisa ver se são unidos pela mesma bainha”, explicou Calil. O médico ressalta que, pelo fato de estarem unidos pelas costas, com a possibilidade de dividirem parte da coluna, existem chances de alguma sequela após eventual separação. Apesar do cuidado, esses diagnósticos só serão possíveis no futuro.

“Agora tem que esperar o nascimento para ver qual a possibilidade de separar e com qual idade”, resumiu. O cirurgião, que possui experiência com operações de separação de gêmeos, reforça que qualquer procedimento só pode ser considerado e avaliado conforme a equipe médica acompanhe o crescimento dos irmãos. Apesar das incertezas, Dr. Calil revela que, até o momento, a gravidez de Andressa segue dentro da normalidade.

Quando questionado sobre as condições físicas e técnicas dos hospitais de Goiás para acompanhar esse tipo de casa, Calil responde: “Hoje, em termos de Brasil, Goiás tem o hospital infantil mais bem preparado”. Por fim, o médico ainda destaca que todo o processo é feito através do Sistema Único de Saúde (SUS).

A gestação

Andressa Vaz da Silva, a mãe dos gêmeos, conta um pouco mais sobre sua gestação. A dona de casa de 23 anos diz que até o segundo mês não sabia que estava grávida de gêmeos, e ela só foi descobrir da união dos meninos próximo do quarto mês de gestação.

Agora, Andressa e seu companheiro Luan se mudaram da propriedade rural onde viviam para a casa de um tio, em Piracanjuba. O casal conseguiu com a prefeitura um carro para transporte deste município até Goiânia, a fim de seguir com os tratamentos do pré-natal.

A mãe já segue as recomendações médicas para manter uma boa saúde durante a gestação, já que o desenvolvimento dos bebês a partir de agora vai ser decisivo para qualquer possibilidade futura de separação. A família pede por doações para ajudar no custeamento dos tratamentos futuros, para doar é só enviar um pix para a chave ‘70863215165’.

A poucos meses do parto, Andressa, Luan e a pequena Alice, filha de um ano e meio do casal, aguardam a chegada dos irmãos José Randolfo e José Neto.