Novo colégio militar é inaugurado no Jardim Novo Mundo, em Goiânia

O governo de Goiás anunciou a inauguração de mais um colégio militar em Goiânia. Trata-se do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) do Setor Palmito, localizado no Jardim Novo Mundo. Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), a instituição foi instalada na última quinta-feira (16) e atende 1,2 mil alunos nos três turnos.

O CEPMG do Setor Palmito funciona nas dependências do antigo Colégio Estadual do Setor Palmito. A Seduc destacou que os estudantes receberam conjuntos de uniforme, kits de material escolar e para as turmas da 3ª série do ensino médio foram entregues Chromebooks.

No dia 18 de janeiro, o governo inaugurou outro colégio militar: o CEPMG Professora Alice Pereira Alves, em Mineiros, cuja abertura do ano letivo contou com a presença do vice-governador do Estado, Daniel Vilela (MDB).

Com as novas unidades, a rede estadual passar a ter 67 colégio militares.