Novo Ensino Médio ‘não vem para perturbar, mas para aperfeiçoar’, diz presidente do CNE

Durante o XV Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular (Cebesp), realizado em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Luiz Roberto Liza Curi explicou que o Novo Ensino Médio não vem para “perturbar”, mas para aperfeiçoar o ensino.

“Acho que vai haver um ordenamento natural entre Enem e o que se espera da adaptação da reforma implantada. Não é para perturbar, mas para aperfeiçoar'. Temos que ter uma opção mais ampla para o estudante, que gere oportunidades de trabalho”, disse Curi.

O presidente do conselho ainda ressaltou sobre a importância de avaliar o relacionamento dos espaços de aprendizado e de fortalecer o ensino tecnológico.

“Uma questão importante é avaliar o relacionamento de fato de espaços de aprendizado com que façam que os estudantes aprendam mais e saiam das escolas sem déficit”, finalizou.

Logo após a apresentação inicial do evento, o Ministro da Educação, Camilo Santana, falou que um dos principais objetivos da atual gestão é buscar a avaliação de professores, assim, podendo contribuir para a identificação dos problemas do ensino no país.

“O Brasil precisa dar passos na alfabetização, na educação de tempo integral, na modernidade de ensino, alunos e professores e toda a rede. Devemos fortalecer a educação superior pública e privada”, disse Santana.

A reportagem participa da cobertura do XV Cebesp, em Alexânia, que é realizado até a sexta-feira (26).