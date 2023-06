Novo padrão de ligação de água começa a valer em Goiás; veja o que muda

Os consumidores do sistema de água em Goiás já contam com um novo padrão de ligação do serviço ofertado pela Saneago. Esse novo modelo foi aprovado pelo Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) e está em vigor desde o último dia 5 de junho. Após 4 de junho de 2024, somente serão aceitos padrões de ligação de água adequados ao novo modelo. Os usuários de ligações antigas não precisam fazer as alterações.

Segundo a Saneago, o usuário que necessitar fazer nova ligação de água precisará se adequar e comprar e instalar apenas a caixa padrão, que é onde fica o hidrômetro. A instalação do kit de ligação de água e demais materiais serão de responsabilidade da empresa. O mercado terá um ano para se adaptar à mudança.

Segundo a AGR, o objetivo da implantação é modernizar o padrão de ligação de água, o que evita quebramento de calçadas, ajudará o servidor da Saneago a fazer a leitura do hidrômetro de maneira mais ágil, assim como o consumidor que precisará fazer um fechamento de registro, por exemplo, e protege de ações de vândalos e até de ligações clandestinas, os famosos “gatos”.

Além disso, o novo modelo aceita a instalação de dois hidrômetros na mesma caixa, o que não acontece nos modelos atuais.

A AGR destaca ainda que o serviço de ligação não é cobrado atualmente pela Saneago e deve seguir sem custar nenhum valor ao consumidor com a implantação do novo modelo. A agência destaca que a definição do novo padrão veda a adoção pela empresa de qualquer outro modelo. Mas qualquer suspeita de irregularidade pode ser denunciada à Ouvidoria Setorial da AGR pelo 0800 704 3200 ou pelo WhatsApp: 62 98480-7353.

Os consumidores que adquirirem a caixa padrão e o kit cavalete – que são os corpos de entrada e saída, conexões, registro, segmentos de tubos, porcas e tubetes para fins de instalação do hidrômetro em posição afastada do piso e que são utilizados atualmente -, poderão pedir o ressarcimento do kit cavalete para a empresa.