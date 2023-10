Novos radares devem começar a multar nos próximos dias em Aparecida de Goiânia; confira os pontos

RODRIGO MELO

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia iniciou a implantação de 80 redutores de velocidade no município. Conforme a gestão municipal, todos os equipamentos serão instalados até o final de novembro. Sete vias já estão com radares instalados, em fase educativa, e devem começar a autuar nos próximos dias.

As lombadas eletrônicas estão sendo instaladas em pontos onde são registrados acidentes, principalmente causados pelo excesso de velocidade, informou a Prefeitura. Além dos radares, os pontos recebem sinalização como faixas e placas para orientar os condutores de veículos.

O secretário de Mobilidade e Trânsito de Aparecida, Avelino Marinho, informou que o município registrou aproximadamente 1.600 acidentes com vítimas somente no primeiro semestre deste ano. O principal motivo foi o excesso de velocidade.

"Fizemos um estudo, sobretudo, nas vias de isolamento, arteriais, que são os eixos que temos dentro da cidade, e que, naqueles locais que tem um alto índice de acidente. Implantamos o radar, depois o Inmetro faz a aferição e em seguida colocamos uma placa de que aquele equipamento está em período educativo. Só depois disso que vamos autar”, explicou Avelino Marinho

Sete pontos já estão em fase educativa, com avisos nas lombadas. De acordo com o secretário, estes radares vão começar a multar a partir do dia 10 de novembro. São elas:

Avenida Independência Cidade Livre

Avenida São Paulo, Vila Brasília

Avenida Brasil, Parque das Nações

Avenida Jataí e Avenida Bela Vista no Jardim Bela Vista

Avenida Igualdade, Garavelo

Avenida São João, Cruzeiro do Sul

Avenida J2, Veiga Jardim

Monitoramento

O Programa Vigilância de Violências e Acidentes (Viva) aponta que em Aparecida de Goiânia, nos período de janeiro e junho deste ano, 70% dos envolvidos em acidentes foram homens. Ainda segundo o levantamento, cerca de 84% afirmaram que usavam algum dispositivo de segurança no momento do acidente.

Além disso, 38% dos envolvimentos em algum tipo de acidente de trânsito estavam sob efeito de álcool, conforme detectado por profissionais de saúde envolvidos na ocorrência. Outros 9% confessaram que haviam consumido algum tipo de bebida.

Em relação aos dias da semana, o Viva identificou aumento no número de acidentes aos domingos, sextas-feiras e sábados.

Foram estudados ainda os acidentes de trânsito envolvendo menores de idade. Neste caso, mais de 67,3% eram condutores, 25% passageiros e apenas 1,7% passageiros. Os acidentes envolvendo motocicleta correspondem a 49% dos casos e outros 48% bicicleta.