O Banco de Sangue do Hugol necessita urgentemente de doadores

O Banco de Sangue do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) precisa urgentemente de doadores de sangue. Todos os tipos sanguíneos estão em falta e o hospital pede doação para a manutenção de seus estoques, que encontram-se em níveis críticos.

Para garantir a segurança dos doadores, a Unidade de Coleta e Transfusão do hospital está realizando o agendamento prévio para evitar aglomerações e agilizar a doação, por meio dos telefones 62 3270-6661 e 62 3270-6662, ou no site do Hugol.

Há duas opções para escolha: “Já sou doador no Hugol” e “Minha primeira doação no Hugol”. Quem ainda não fez a doação, precisa preencher os dados e fazer um breve cadastro para agendamento da doação.

O doador precisa estar saudável, pesar acima de 50 quilos, apresentar documento (com foto) e ter idade entre 16 e 69 anos. Para menores de idade, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis. Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer a doação. Já para a vacina contra a gripe e coronavírus, o prazo é de 48 horas.