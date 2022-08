O 'Kit 3 É Mais' chegou para trazer mais beleza, resistência e versatilidade para o seu dia a dia!

Resistente a altas e baixas temperaturas, o Kit 3 É Mais é perfeito para quem participa da promoção Juntou, Trocou, do Jornal Daqui, e adora preparar pratos deliciosos.

Feito em vidro reciclado, todos os itens podem ser levados ao freezer, forno convencional e elétrico, além do micro-ondas.

São 3 peças: 1 tigela com tampa de vidro e capacidade para 2,3 litros; 1 assadeira com tampa de plástico vermelha, para 2,4 litros; e 1 assadeira com aba, de 2,4 litros. E porque 3 é mais mesmo, a tampa de vidro da tigela ainda pode ser usada como travessa!

Até o dia 28 de agosto de 2022, faça bonito ao preparar e servir as refeições e leve esse kit com 20% de desconto na pré-venda, fazendo a assinatura digital pelo app, que está disponível nas versões Android e IOS, ou pelo site: meudaqui/lojadodaqui.



Os selos da promoção têm validade de 29 de agosto a 9 de novembro de 2022, e a mecânica de participação se mantém: é só juntar os 60 selos que serão publicados na capa do jornal de segunda a sábado. Lembrando que a cartela pode receber até três selos curingas. Também é possível participar pelo app do Daqui ou pela loja digital.

As datas e locais de troca serão divulgados pela organização do evento.