O novo kit do Jornal Daqui é para tudo que sua criatividade pedir!

Nem precisaria pensar muito para perceber as infinitas possibilidades que três potes, uma assadeira retangular e uma assadeira redonda proporcionam para uma cozinha ou casa. E o Jornal Daqui fez melhor do que pensar: trouxe para seu público mais um kit que será sucesso.

O nome já revela: Kit Para Tudo. São 3 potes: de 500 ml, 1L e 1,5L e mais duas assadeiras, sendo uma com tampa. Tudo da mais alta qualidade para compor o visual de casas, cozinhas, mesas e muito mais!

As peças do novo kit são super-resistentes e versáteis: para servir, guardar, decorar, pra fazer um cantinho do café ou o que mais a imaginação quiser!

Pra ter o Kit Para Tudo não tem segredo: é só começar a juntar os selos do Jornal Daqui. O primeiro selo saiu dia 8 de abril. E pra quem não perde um desconto, na pré-venda você pode fazer sua assinatura digital pelo site ou app e levar esse kit maravilhoso , com 20% de desconto! Para ver o regulamento completo basta acessar meudaqui.com.br/promocoes.