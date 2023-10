O Popular e Passeio das Águas Shopping promovem exposição de fotografia

Goiânia sob o olhar de alguns dos mais talentosos fotojornalistas de Goiás. Com este mote o jornal O Popular e o Passeio das Águas Shopping vão promover uma mostra de fotografia, no período de 6 a 31 de outubro. São registros de cartões postais ou lugares pouco conhecidos da cidade, mas sempre com uma surpresa para quem se abrir a essa viagem.

A iniciativa é uma forma de parabenizar a capital dos goianos pelos seus 90 anos, que serão completados no dia 24 de outubro. Pode-se dizer que será uma comemoração em dose tripla. Além dos 90 anos de Goiânia, o jornal O Popular celebra 85 anos de circulação e o Passeio das Águas Shopping registra a sua primeira década de funcionamento.

Quem visitar a mostra, com um total de 20 fotografias, terá a oportunidade de enxergar a cidade por meio das lentes de alguns dos fotojornalistas mais renomados de Goiás: Wesley Costa, Weimer Carvalho, Wildes Barbosa, Douglas Schinatto, Diomício Gomes e Fábio Lima.

Quando o primeiro exemplar de O Popular circulou, no dia 3 de abril de 1938, Goiânia era uma criança de cinco anos de idade. Desde então, o jornal conta as histórias escondidas nas ruas, bairros e, também, das pessoas que contribuíram para forjar a metrópole que a cidade se transformou.

O passado, registrado com muita sensibilidade, projeta o futuro da capital. Os profissionais que assinam a curadoria da mostra são o editor de fotografia de O Popular, Weimer Carvalho, e o editor de imagem da Organização Jaime Câmara, André Rodrigues.



Serviço: Mostra Fotográfica em Homenagem aos 90 Anos de Goiânia

Quando – 6 a 31 de outubro de 2023

Horário – durante o funcionamento do Shopping (das 10 às 22h)

Onde – Passeio das Águas Shopping (em frente à loja Vivara)

Quem – Mostra de 20 Fotografias autorais de Wesley Costa, Weimer Carvalho, Wildes Barbosa, Douglas Schinatto, Diomício Gomes e Fábio Lima

Curadoria – Weimer Carvalho e André Rodrigues