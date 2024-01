Obra de viaduto da Rodovia dos Romeiros chega a 15%

As obras de construção do Viaduto do Portal da Fé, iniciadas em julho do ano passado, atingiram o patamar de 15% de execução em janeiro deste ano. A previsão é que a construção que tem o objetivo de dar mais trafegabilidade para quem se locomove pela GO-060, que terá trânsito livre para seguir na rodovia quando passar na entrada de Trindade, seja entregue em dezembro deste ano. Embora tenha passado um terço do período estimado para o serviço e esteja no patamar de cerca de um sexto da execução, a Agência Goiana de Transportes e Obras (Goinfra) informa que tudo está dentro do cronograma.

No momento, o serviço está baseado na construção da fundação do viaduto, que terá dois níveis, sendo o superior o que vai permitir a continuidade do trajeto da GO-060 sem impedimentos do cruzamento na entrada de Trindade. Há também a fixação dos pilares que darão sustentação à estrutura elevada, que será formada por laje longarinas e a pista de rolagem. O nível atual servirá para o acesso ao município da região metropolitana e também para a intersecção com a GO-469, que é uma rodovia estadual de menor porte que liga a GO-060 até a GO-070 na região do Residencial Triunfo II e a cidade de Goianira.

Conforme o Daqui publicou em junho do ano passado, quando da assinatura da ordem de serviço para a construção do viaduto, um estudo verificou que o pórtico de entrada para Trindade é um ponto onde há uma intercessão entre uma rodovia radial de alto fluxo, que é a GO-060, com outra rodovia estadual GO-469 próximo ao perímetro já urbanizado de Trindade. O local chega a gerar congestionamento, sobretudo durante a Romaria do Divino Pai Eterno, em que a rodovia recebe milhares de turistas, além de alto fluxo de pedestres.

O estudo realizado verificou que há a necessidade de realizar a “melhoria à segurança viária local em função do alto trânsito durante todo o ano e que se intensifica demasiadamente nos períodos da tradicional romaria”, de acordo com a Goinfra à época. Durante a obra, a previsão é que ocorram bloqueios parciais. Neste momento, em relação ao tráfego na rodovia, uma das três pistas no sentido Goiânia/Trindade está bloqueada, permitindo a fluidez de veículos nas demais.

A expectativa é que o viaduto possa proporcionar “maior fluidez ao trânsito de veículos que circulam pelo entroncamento das GOs 060 e 469, que ligam Goiânia a Trindade, bem como aos municípios da região Oeste, como Iporá e Piranhas”, resume a agência. O órgão estadual informa ainda que, com a chegada desta etapa de finalização da fundação, será iniciada a fabricação das estruturas pré-moldadas de concreto que darão forma ao viaduto. “A estrutura terá 278 metros de comprimento, incluindo as rampas de acesso e uma rotatória sob a parte elevada”, segundo a Goinfra.

Recurso previsto

O investimento total previsto é de R$ 14.356.361,72 e a obra está sob a responsabilidade da empresa Planex Engenharia Ltda, que participou do consórcio para a construção do prolongamento da Marginal Botafogo da Avenida Jamel Cecílio até a Avenida 2ª Radial, em obra que durou entre 2019 e 2020. A construtora também realizou o serviço de sinalização das ruas em Goiânia, em licitação vencida em 2020, para o ordenamento as vias que receberam a reconstrução asfáltica na cidade, dentro do Projeto 630 km da Prefeitura, iniciado na gestão Iris Rezende (MDB).

Sobre a obra do viaduto, o engenheiro e fiscal da obra, Isaque Vargas Tinoco, afirmou, de acordo com a Goinfra, que “a construção ocorre em várias frentes simultâneas, de modo que o cronograma de trabalho permaneça inalterado mesmo no período de chuvas”. “A meta é içar os pré-moldados da superestrutura e começar as rampas de acesso já no início da estiagem”, explicou à agência. O presidente da Goinfra, Lucas Vissotto, reforçou que se trata de uma obra esperada há pelo menos três décadas pela população trindadense e da região.

Este é o segundo viaduto da GO-060 entre Goiânia e Trindade. O primeiro é no final da Avenida Castelo Branco com a GO-060, em local que também dá acesso à GO-070. Ele foi inaugurado em junho de 2014, durante o governo Marconi Perillo (PSDB), e na época teve um custo de R$ 12,8 milhões.

Há a previsão de construção de um terceiro viaduto entre a capital e Trindade, que deverá ser localizado em frente a fábrica da Coca-Cola, a Refrescos Bandeirantes, situada na rodovia, que contribuiu para a realização do projeto básico da construção. Esta obra foi prometida pelo governo estadual em 2021 e é o local, no lado oposto da indústria, que recebe tradicionalmente a tenda da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) durante a Romaria do Divino. Ainda não há previsão de quando o projeto será licitado.