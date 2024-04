Obra de viaduto interdita a Avenida Castelo Branco mais uma vez

Como parte da obra do viaduto da Avenida Castelo Branco, trecho em cruzamento com a Avenida Leste-Oeste, na altura do Setor Esplanada dos Anicuns, será interditado a partir das 7 horas dessa terça-feira (30). Ao Daqui, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que a interdição se dá em favor do serviço de concretagem da laje da plataforma superior, “vital para a construção do elevado, uma vez que será a área de formatação das pistas de rolamento”.

O trânsito de pedestres e condutores deve ficar impedido até o final da tarde de quarta-feira (1º), período em que está previsto o término dos serviços. Durante o período, serão aplicados o equivalente a 430 toneladas de concreto, que devem ficar em processo de cura por 15 dias, o que, de acordo com a pasta, não afetará novamente o fluxo de carros no local.

A sinalização da interdição será colocada nas proximidades da obra. Com isso, o trânsito sentido Centro e GO-060 serão desviados por meio das Avenidas Consolação, Anhanguera e Pirineus. No sentido contrário, o desvio é realizado pela Rua Itororó e Avenidas Macambira e Consolação.

Anteriormente, a aplicação de concreto estava prevista para o domingo e segunda-feira, no entanto foi adiada pela pasta pela necessidade de ajustes técnicos. Para as próximas etapas são previstas a concretagem do guarda-rodas do viaduto e execução da terra armada — apenas no primeiro serviço será necessária novamente a interdição da Avenida Castelo Branco. A Seinfra disse não ter uma data prevista para realização.

Relembre

Buscando diminuir as interferências semafóricas no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste, a obra do Viaduto da Avenida Castelo Branco começou a ser executada em 12 de maio do ano passado.

Após reprogramações, está previsto o valor de R$ 16 milhões para execução dos serviços pela empresa BK Infraestrutura, antiga Lotec Engenharia. O prazo de execução previsto em contrato era de 240 dias corridos.

Além da construção de um elevado, com aproximadamente 350 metros de comprimento, é previsto a implantação de um sistema de drenagem com extensão de 845 metros. O projeto foi anunciado pelo prefeito Rogério Cruz em 2022 como parte do Programa Goiânia Adiante.

À época os serviços foram orçados no valor de R$ 14 milhões.