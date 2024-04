Obra irá impactar o abastecimento de água de bairros de Goiânia e de mais 3 cidades

A obra para ampliação da distribuição de água no Sistema Meia Ponte, que vai ligar a Estação de Tratamento de Água (ETA) Meia Ponte até o Centro de Reservação (CR) Paineiras, ambos localizados na região noroeste de Goiânia, vai impactar, neste fim de semana, bairros de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Goianira, que ficarão sem abastecimento nesta sexta-feira (19) e no sábado (20). Segundo a Saneago, “a intervenção faz parte de um conjunto de obras em andamento para ampliar o sistema de abastecimento de água da região Noroeste de Goiânia, beneficiando também os municípios de Goianira e Trindade”.

O serviço é parte de uma construção já iniciada, que está com 67% de execução, e a previsão é que todos os trabalhos sejam concluídos até o fim deste ano. Ele não tem relação com as obras dos linhões, que ligam o Sistema Mauro Borges a bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia, e nem mesmo com a Conexão Cristina, que liga os sistemas Meia Ponte (abastecido pelo Rio Meia Ponte) e Mauro Borges (abastecido pelo reservatório do Ribeirão João Leite). “Após a finalização total, serão beneficiados cerca de 230 mil habitantes nos municípios de Goiânia, Trindade e Goianira”, informa a Saneago.

A concessionária de distribuição de água e coleta de esgoto da capital explica que “na etapa específica deste fim de semana, será realizada a interligação de uma nova adutora, de 8,9 km de extensão, ao Sistema Meia Ponte, atualmente em operação”. Com esta tubulação será possível que “a água do Sistema Meia Ponte, tratada na ETA Meia Ponte, possa chegar até o Centro de Reservação Paineiras, atendendo cerca de 54 mil habitantes nos municípios de Goiânia, Trindade e Goianira”.

A companhia complementa que a iniciativa tem como objetivo “aumentar significativamente a distribuição de água para a região, contribuindo não só para a regularidade no abastecimento, como também para o crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população local”. Esta é a primeira obra na região e outras duas devem ocorrer ainda neste semestre, possivelmente até maio. A segunda intervenção será a interligação a uma adutora na Avenida Castelo Branco. Em julho do ano passado, a Saneago remanejou as redes de água e esgoto, por solicitação da Prefeitura de Goiânia. A medida possibilitou a construção do viaduto na Avenida Leste-Oeste. A previsão é que este serviço, no entanto, não impacte o fornecimento de água.

Já a terceira intervenção será a ligação a adutora da ETA Meia Ponte até o CR Recanto, passando pelo CR Solar Ville. “Os investimentos são da ordem de R$ 45 milhões e contemplam a execução de duas grandes adutoras, além dos Centros de Reservação Paineiras, Recanto, Solar Ville 2 e Floresta, bem como dos Boosters Liberdade e Vera Cruz”, informa a Saneago.

As obras ocorrem neste período em razão da necessidade de serem realizadas durante a seca. Isso porque há a abertura e limpeza de terreno para acessar a adutora existente e implantação da nova tubulação que vai permitir a ligação ao CR Paineiras. “A companhia explica que o tempo seco é fundamental para o cumprimento do cronograma de obras e garantia da segurança das equipes. Havendo qualquer tipo de alteração, a população será avisada com antecedência.” O menor impacto também resultou na escolha do final de semana para a realização da intervenção.

Impacto

De acordo com a Saneago, a obra de ampliação da distribuição de água impactará toda a área abastecida pelo Sistema Meia Ponte, o que corresponde a 36% do município de Goiânia, além de alguns bairros de Aparecida de Goiânia, Goianira e Trindade (ver quadro). “O bombeamento de água tratada será desligado às 19 horas de sexta (19), com previsão de retomada gradual do sistema às 14 horas de sábado (20).”

A companhia esclarece que o abastecimento “não é comprometido no momento em que o bombeamento é interrompido e, da mesma forma, ele não é normalizado no instante em que o bombeamento é retomado”.

A explicação é que, no sistema de abastecimento de água utilizado em Goiás, a normalização ocorre gradualmente, à medida em que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, a começar “pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta”. Em razão disso, complementa a companhia, “a normalização do fornecimento de água tratada, na maioria dos bairros afetados, está prevista para ocorrer até a noite de domingo (21)”.

Moderação

Com o desligamento programado e o aviso à população, a Saneago aconselha que os moradores colaborem com o uso moderado da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis, utilizando-a apenas para o essencial, até a recuperação completa do fornecimento. “Essa medida é fundamental para contribuir com o abastecimento de todos, especialmente dos moradores das partes mais altas da cidade ou afastadas do local da intervenção, que levam mais tempo para ter o fornecimento totalmente restabelecido. Isso reduz o prazo para recuperação do sistema”, complementa.