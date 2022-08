As obras para adaptação da região da Rua 44 começam nesta quarta-feira (24) e têm previsão para serem encerradas em 30 dias. Secretário de mobilidade de Goiânia, Horário Mello destaca que esta primeira fase será de adaptação de vias, retirada do canteiro central da Rua 44, mudança de sinalização, entre outras mudanças. Neste prazo, a fiscalização e orientação de trânsito será intensificada com até dez agentes diários no local.

Horácio Mello diz que as mudanças das vias serão implantadas com a parceria de outras pastas. Infraestrutura, Planejamento e Guarda Civil Metropolitana trabalham em conjunto. As mudanças visam atender melhor ao público que visita a região. “Cerca de um milhão de pessoas vão até a região por mês e movimentam média de R$ 1 bilhão neste período. Existem cidades que não movimentam isso tudo.”

Ele garante que as medidas vão fortalecer o mercado da região, o que é importante para o município e para o Estado. Presidente da Associação de Empresários da Região da Rua 44 (AER44), Lauro Naves diz que os lojistas estão satisfeitos com as mudanças. Ele conta que o projeto foi concebido atendendo às demandas dos lojistas. “Todos estamos interessados nas melhorias ali. Vai ser importante para o cliente, que vai ser melhor atendido, estará mais confortável. Isso reflete nas vendas.”

Diretor de Trânsito da SMM, Henrique Addad disse que as mudanças serão implantadas aos poucos, mas sugere que, o motorista que puder, use vias alternativas. “Nossa intenção é viabilizar o melhor trânsito possível, mas no período das intervenções, certamente estará mais complicado. Mas depois desses 30 dias, esperamos uma mudança significativa.” Addad diz que nesta quarta-feira começam as mudanças de placas e sinalização. Por enquanto, o trabalho das equipes será de informação e orientação.

Custo

A construção das coberturas das áreas de acesso de pedestres da plataforma do BRT interligando o Terminal Rodoviário de Goiânia, Feira Hippie e comércio da rua 44 será a primeira etapa do amplo projeto de revitalização da região. Inspirado na revitalização do Puerto Madero, em Buenos Aires, na Argentina, o projeto deve ter um investimento total de R$ 100 milhões e será desenvolvido através de uma parceria público-privada. O objetivo é organizar a região e oferecer mais conforto e segurança aos visitantes.