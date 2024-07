Observatório Justiça e Democracia será lançado nesta quinta-feira (25) em Goiânia

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) se prepara para lançar o Observatório Justiça e Democracia em Goiás, que tem como intuito fortalecer a defesa dos direitos humanos e a promoção da democracia no estado.O evento de lançamento, acontecerá nesta quinta-feira (25), às 14 horas, no Anfiteatro da Faculdade de Medicina da Unversidade Federal de Goiás (UFG), localizado na 5ª Avenida, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

O Observatório irá monitorar e denunciar abusos de poder, promovendo a responsabilização das autoridades públicas e fortalecendo a transparência e a justiça. Além disso, o Observatório atuará como um centro de análise crítica e produção de artigos, articulando ações estratégicas para combater violações dos direitos humanos e assegurar a manutenção do Estado Democrático de Direito.

Para obter mais informações e fazer denúncias o site do Observatório Justiça e Democracia segue a disposição.



Programação

O lançamento, é gratuito e aberta ao público, terá um momento especial com homenagem a Letícia Garcês, defensora dos direitos humanos em Goiás. A solenidade também contará com apresentação musical de Kleuber Garcêz e Nina Soldera, debate norteado por Fabrício Rosa (vereador pelo PT-GO, conhecido por sua defesa dos direitos civis e combate à violência) e pelo deputado estadual Mauro Rubem, também do PT-GO. Mauro é reconhecido, sobretudo, por sua atuação em defesa dos direitos humanos e combate à corrupção.

Um dos destaques do evento será a presença de Eugênio Aragão, ex-Ministro da Justiça no Governo Dilma, ex-Vice-Procurador Geral Eleitoral do Brasil e professor titular de direito internacional da Universidade de Brasília (UnB). Graduado em direito pela UnB, mestre em direito internacional pela Universidade de Essex (Inglaterra) e doutor em direito pela Ruhr-Universität Bochum (Alemanha), Aragão é conhecido por suas críticas à Operação Lava Jato e por atuar como advogado nas campanhas eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva em 2018 e 2022.

Cleide Martins, integrante da ABJD e representante da Rede Lawfare Nunca Mais, também estará na mesa. Sua atuação tem sido crucial para promover o diálogo entre vítimas de lawfare e buscar justiça para aqueles que sofrem perseguição judicial.

Dalva Maria Borges de Lima Dias de Souza, professora emérita e membro do NECRIVI, trará sua análise crítica sobre criminalidade e violência, contribuindo significativamente para os debates. Cida Alves, educadora, psicóloga e presidenta do Bloco "Não é Não", oferecerá sua perspectiva sobre educação e direitos das mulheres. Outros nomes ainda poderão ser confirmados para a mesa, ampliando as discussões.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Associação de Egressos e Egressas da UFG, garantindo ampla divulgação e participação da sociedade civil e de interessados na defesa dos direitos humanos e da democracia. O lançamento conta com o apoio de diversas entidades comprometidas com a justiça social, incluindo Sindsaúde, NECRIVI, RENAP, Sinpro, Bloco Não é Não e Associação de Mulheres na Comunicação.