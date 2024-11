Oficina com madeira de demolição acontece nesta semana no Sesc Goiás

Dos dias 6 a 8 de novembro, o Sesc Goiás realiza a oficina de artesanato “Transformando madeira de demolição em arte” com o artesão Hanilson Silva, de Itapuranga (GO). A oficina será oferecida em duas turmas no Sesc Centro, uma matutina (das 9h às 12h) e outra vespertina (das 14h às 17h), pelo valor único de R$ 10.

A inscrição pode ser realizada via Sympla. De acordo com Hanilson Silva, entre os objetivos da oficina estão “despertar o olhar artístico, como reutilizar materiais e objetos descartados, passar dicas de uso e conservação, técnicas de manuseio e também formar público do nosso meio”.



“Tenho prazer de recolher o material e manusear, já selecionando com o olhar artístico, já direcionando o material cada peça. Tem ainda a importância de reaproveitar materiais e objetos”, diz o artesão.



SERVIÇO: Transformando madeira de demolição em arte

Classificação: a partir de 10 anos

Local: Sesc Centro

O valor da inscrição: R$10

Todo o material da oficina será fornecido pelo Sesc Goiás

Inscrições pelo Sympla:

TURMA MATUTINA (das 9h às 12h)

TURMA VESPERTINA (das 14h às 17h)