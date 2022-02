Oficina de máscaras de carnaval alegra crianças internadas em hospital de Aparecida; veja fotos

Os pacientes de pediatria do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) confeccionaram suas próprias máscaras de carnaval nesta quinta-feira (24). Foi preciso somente papel A4, tinta, giz de cera, cola, glitter e lantejoula para as crianças mostrarem seus talentos. A iniciativa do projeto foi da enfermeira Pryscilla Rebouças em parceria com a coordenação de humanização da unidade, deixando os pequenos à vontade para inventar e estimular sua criatividade de maneira divertida.

“A ideia de comemorar o carnaval na pediatria surgiu em 2020, fizemos pela primeira vez o nosso ‘bailinho’ e foi um sucesso. As crianças internadas adoraram. Infelizmente, em 2021 não foi possível, mas esse ano retornou com a atividade para proporcionar este momento festivo às crianças”, explica a enfermeira Pryscilla Rebouças.

A oficina marcou o início das atividades de carnaval na unidade do HMAP. A ação foi projetada como forma de entretenimento, mas também tem significado terapêutico por ser um momento de concentração e interação dos pequenos.

Priscila destaca ainda que a confecção das máscaras gera benefícios às crianças e ressalta que a descontração é importante no tratamento. “Nosso objetivo foi tirar por um momento o desconforto da internação. As crianças ficam felizes em ver algo diferente do habitual. Oferecemos distração e aconchego, tornando o ambiente hospitalar menos hostil”, avalia Pryscilla.

Texto:Laura Oliveira é estagiária de jornalismo do convênio GJC/ PUC-GO sob supervisão de Michel Víctor Queiroz.