Oficina de pintura em escultura de gesso para crianças e adolescentes acontece sábado

O Plaza D’Oro Shopping oferecerá sábado (20), uma oficina de pintura em escultura de gesso para crianças e adolescentes entre 3 e 14 anos. As inscrições podem ser feitas na Loja Farm Kids do shopping ou pelo Instagram @plazadoro.

É preciso realizar a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, os quais serão destinados à ONG Humanizar, que promove a doação personalizada de itens de primeira necessidade aos lares e famílias carentes.

As atividades serão realizadas entre às 16h e às 19h e divididas em turmas de 15 a 20 participantes. A duração média de cada oficina é de 40 minutos a 1 hora. A oficina de pintura em escultura de gesso acontecerá no piso 1 do shopping, situado na Avenida Nápoli, nº 500, no Residencial Eldorado.

O Plaza D’Oro proporciona diversas facilidades e serviços, conta com praça de alimentação e estacionamento. Funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h (quiosques e lojas), das 11h às 22h (alimentação) e das 7h às 22h (supermercado); e aos domingos, das 14h às 20h (quiosques e lojas), das 11h às 20h (alimentação) e das 8h às 22h (supermercado). Todas as novidades e promoções podem ser acompanhadas pelas redes sociais (@plazadoro).



SERVIÇO: Oficina de pintura em escultura de gesso

Data: 20/1, sábado

Horários: Das 14h às 19h

Local: Plaza D’Oro Shopping, Av. Nápoli, 500, Residencial Eldorado

Inscrições pelo instagram @plazadoro ou na loja Farm Kids no shopping

Valor: gratuito para quem levar 2kg de alimentos a serem doados para a ONG Humanizar