Oficinas com reaproveitamento de retalhos entram na programação do Clube de Costura

Em 2023, mais de três mil quilos de retalhos foram recolhidos pelo Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda e destinados a ONGs, presídios, comunidades e instituições que os transformam em artesanatos com finalidades terapêuticas, educacionais, de reintegração ou geração de renda, e também para a confecção de ecobags, cuja venda tem 100% do lucro revertido para causas sociais.

Com o mesmo princípio, o Projeto Colcha de Retalhos lançado em 2024, atua no social (ao aquecer pessoas em situação de rua); ambiental (ao ressignificar resíduos têxteis que seriam descartados) e de interação (ao unir amantes da costura em prol de um bem comum).

Para fortalecer ainda mais o pilar ambiental, dando novos direcionamentos a estes resíduos, o Clube de Costura, localizado no piso G3 do Mega Moda Shopping, lançou duas novas oficinas: "Ecobag Ecológica" e "Necessaire Ecológica", que também possuem como base o reaproveitamento de retalhos.

Segundo Rogélia Pinheiro, Gerente do Clube de Costura, o desejo por incentivar a Costura Criativa, evitar o descarte desnecessário de resíduos e ainda gerar um novo produto, que pode ser para uso pessoal ou mesmo para aquecer a economia local, motivou o lançamento das oficinas.

“Os retalhos possuem grande potencial de uso na costura e podem - e devem - ser bem aproveitados. Por aqui, além dos projetos sociais, queremos mostrar aos nossos alunos como potencializar seu uso em peças como ecobags e necessaires”, destaca.

A programação de setembro também trará cursos como: Costura Livre; Modelagem, Corte e Costura - vestido e macacão; Prática em Máquinas Industriais; e Básico de Modelagem, com opção de matutino e vespertino, sendo que o de Modelagem, Corte e Costura também terá opção no turno noturno.

As inscrições já estão abertas e os interessados podem entrar em contato pelos telefones (62) 3217-7923 e (62) 985916597 ou pessoalmente no Clube de Costura. Além disso, até novembro de 2024 o clube vai conceder 10% de desconto para alunos da casa e para quem trouxer uma pessoa querida para fazer o curso, as duas inscrições terão 20% de desconto.