Oficinas infantis gratuitas serão realizadas no Aparecida Shopping

Janeiro é o mês que gera muita expectativa por conta das férias escolares, e com as crianças em casa, com certeza há muita energia para gastar. Quem vai ficar em Aparecida de Goiânia pode contar com várias opções para se divertir.

Nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro, o Aparecida Shopping irá realizar uma programação especial e gratuita que conta com oficinas infantis de pinturas, historinhas e slimes, das 16h às 21h, na praça de alimentação.

“Nós preparamos um encontro repleto de muita pintura, música e muita diversão, para tornar as nossas oficinas ainda mais animadas. Nas férias, é importante se lembrar o quão bom é ser criança e mais ainda serem criadas memórias afetivas neste período”, explica Frederico Hungria, gerente de marketing do Aparecida Shopping.

Para participar basta comparecer no centro de compras, no horário da recreação, que o cadastro será feito na hora. O espaço será aberto para crianças com idade até 12 anos, mas é obrigatória a presença dos pais ou adulto responsável.

SERVIÇO: Oficinas infantis

Datas: 13, 14, 20, 21, 27 e 28

Local: Aparecida Shopping (Av. Independência - Quadra Área - Lote 01 - S/N - Setor Serra Dourada)

Horário: 16h às 21h

Informações:@aparecidashopping ou (62) 3545-4600