Oito militares ficam feridos em acidente na Base Militar de Formosa

Oito militares ficaram feridos durante um exercício de adestramento de Defesa Antiaérea, na manhã desta terça-feira (16), no Forte Santa Bárbara, uma base militar em Formosa, a 272 quilômetros de Goiânia.

"O incidente foi no transcurso das atividades planejadas, no emprego de uma Viatura Antiaérea especializada durante procedimentos relativos à manutenção da mesma, com a presença de técnico e militares capacitados", afirmou o Exército Brasileiro por meio de nota.

De acordo com o comunicado, os feridos foram atendidos por quatro equipes de saúde na própria Operação. Dois dos militares permanecem hospitalizados, em estado estável e sem risco de morte, segundo informou o Exército.

Outros seis foram atendidos em hospitais de Formosa e já foram liberados.

As famílias dos oficiais já foram informadas e será instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.