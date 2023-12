Oito municípios integram nova região turística de Goiás; confira atrativos

Goiás esconde inúmeras belezas e destinos de tirar o fôlego, sendo uma ótima opção de ecoturismo. E agora, o estado ganhou uma nova região turística: Encantos do Planalto Central.

A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) anunciou, na última sexta-feira (8), a criação da região turística: Encantos do Planalto Central. A 12ª região no Mapa do Turismo reúne oito municípios próximos ao Distrito Federal: Abadiânia, Alexânia, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo e Planaltina.

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, a iniciativa traz uma nova imagem para a chamada “região do Entorno”, sendo uma oportunidade de divulgar as belezas e o que esses municípios têm de melhor.

Com a criação da Região Encantos do Planalto Central, Goiás passa a contar com 12 regiões turísticas. Dessa forma, o Mapa do Turismo de Goiás será composto pelas regiões: Chapada dos Veadeiros; Chapada das Emas; Estrada de Ferro; Águas Quentes; Lagos do Paranaíba; Negócios e Tradições; Pegadas no Cerrado, Vale da Serra da Mesa; Vale do Araguaia; Terra Ronca (antiga Águas e Cavernas do Cerrado); do Ouro (antiga Ouro e Cristais) e Encantos do Planalto Central.

Encantos do Planalto Central

A região abriga diversos atrativos naturais e culturais (confira a lista abaixo)

Abadiânia

O centenário Santuário de Nossa Senhora de Abadia e São Roque, guarda uma arquitetura do século XVIII e XVIX e uma igreja que chama à atenção pela sua construção, atraindo milhares de devotos no mês de agosto.

Alexânia

A capital do artesanato goiano, em Olhos D’Água, vilarejo que é distrito de Alexânia, é destaque pela cultura do artesanato, música, teatro de mamulengos, gastronomia e pelo povo simples e acolhedor.

O alambique Cambéba, onde é produzida a Cachaça Cambéba Orgânica, permite aos turistas visitarem a destilaria, onde podem tirar fotos e entender o processo de produção.

Cristalina

A Pedra Chapéu do Sol que é um enorme bloco de granito que pesa mais de 100 toneladas e está equilibrada há milhões de anos em uma base de inexplicáveis 40 centímetros de diâmetro; o maior domo de Cristal Lemuriano do planeta que é conhecido como um agente de cura metafísico; a Lagoa dos Cristais.

Formosa

O Salto do Itiquira que é a maior cachoeira acessível do país com seus 168 metros e que está situado no Parque Municipal do Itiquira; conhecida como “Berço das Águas”, por possuir em seu território importantes nascentes de bacias hidrográficas: Bacias do Amazonas, Bacia do Prata e Bacia do São Francisco.

As rampas de voo livre (parapente e asa delta) são consideradas por muitos, as melhores térmicas do país, recebendo o título de “Havaí do Voo Livre”.

Luziânia

A maior praia artificial da América do Sul, no lago Corumbá IV, o maior clube de pesca esportiva do país e a única propriedade rural do ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Merecem destaque as Cavalhadas e as festas do Divino, do Peão de Boiadeiro e do Doce de Marmelo - a marmelada de Luziânia é famosa em todo o Centro-Oeste.

Novo Gama

A cachoeira dos Segredos possui cerca de 100 metros de queda em meio a um lindo cânion com paredão de pedra repleto de verde.

Padre Bernardo

Ecoturismo e Hotéis Fazenda.

Planaltina

A Lagoa Formosa, formadora do Rio Maranhão, com seus vários clubes, balneários e hotéis, que atraem visitantes das cidades da região.

A Rampa de Voo Livre do Vale do Paranã, entre Planaltina e Formosa que é considerada por praticantes do esporte como a melhor rampa de voo livre do país.

A Igrejinha da Nova Goa, construída por portugueses expulsos de Goa, na Índia. Eles pretendiam fundar ao redor da praça paroquial uma cidade para 5 mil habitantes, mas desistiram e voltaram para a Europa. E a igrejinha se perdeu no meio das árvores retorcidas de cerrado.

A Gruta dos Milagres, na área rural de Planaltina, guarda um tesouro, arte rupestre de 11 mil anos, segundo um estudo de uma arqueóloga na década de 1970.