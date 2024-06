Oito obras de drenagem para a capital nem saíram do papel

Oito das 11 obras de drenagem prometidas pelo programa Goiânia Adiante ainda não foram iniciadas. As intervenções foram anunciadas pela Prefeitura em dezembro de 2022, mas até agora só uma foi entregue. Outras duas obras estão em andamento, sendo que o prazo inicial de entrega era para o final de 2023. As obras do Goiânia Adiante foram divulgadas com destaque em eventos do Paço, com a promessa de investimento total de R$ 1,7 bilhão em um dos principais programas da atual gestão.

Todas as obras de drenagem são conduzidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). Na quarta-feira (5), a pasta foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Estado de Goiás que investiga fraudes em licitações e contratos na Prefeitura de Goiânia. A ação resultou na saída de Denes Pereira do cargo de titular da Seinfra. Sua exoneração aconteceu no mesmo dia que a polícia cumpriu 19 mandados de busca e apreensão na sede da secretaria e em oito empresas de materiais elétricos contratadas pela pasta.

Das 11 obras de drenagem que constam no site do Goiânia Adiante, seis já foram licitadas e esperam pela assinatura do contrato. São elas: Vila Pompeia, no valor de R$ 1,1 milhão; Vila Maria Luiza, com custo de R$ 2,5 milhões; Vila Legionários, com investimento de R$ 800 mil; Parque das Laranjeiras, no valor de R$ 2,4 milhões; Conjunto Vera Cruz, com custo de R$ 31,1 milhões; e Parque Flamboyant, com investido de R$ 6,1 milhões. Em reportagem publicada em fevereiro, a Prefeitura prometeu para início em março e conclusão em dezembro, as obras do Parque das Laranjeiras, Vila Maria Luiza e Vila Legionários.

A obra do Recreio Panorama também já foi licitada e, de acordo com a Seinfra, está em programação para início dos serviços, com valor de R$ 500 mil. Em fevereiro, o início das obras na Avenida C e entorno foi prometido para após o período chuvoso. A previsão de conclusão informada na época foi de dezembro de 2024.

Outra obra da lista também chegou a ter um contrato, mas não teve início: a da região do Bosque dos Buritis, no Centro. Em outubro de 2023, o jornal mostrou que a Prefeitura fez o distrato com a Lucena Infraestrutura, de São Luiz (MA), pelo fato da empresa não iniciar a obra em tempo hábil, em outubro de 2023. Atualmente, segundo a pasta, o projeto está em atualização para uma nova licitação. No final do ano passado, a obra foi orçada em R$ 15,6 milhões.

Em andamento

Outras duas obras estão em andamento. A construção e ampliação da rede de drenagem da Avenida H e entorno, no Jardim Goiás, sofreu um novo adiamento e, agora, ficou para o final deste mês. Inicialmente, ela seria entregue no final de 2023 e, depois, no final de fevereiro último. Até a última quinta-feira (6), 80,46% da obra já tinha sido executada. A intervenção, no valor de R$ 4,1 milhões, tem recebido destaque da administração municipal como uma forma de solucionar os problemas de alagamento na região.

Já as obras da rede de drenagem no Bairro Feliz, não avançaram desde fevereiro último. Na época, a Seinfra informou que 79% do serviço estava concluído e que parte do trabalho estava paralisado por causa do período chuvoso, com previsão de retomada das obras em março. Entretanto, a intervenção segue com a mesma porcentagem de evolução. A obra, que inicialmente seria entregue em novembro de 2023, agora tem prazo de entrega para o final de agosto de 2024. O custo é de R$ 10,5 milhões.

Entregue

Das 11 obras anunciadas em dezembro de 2022, apenas uma foi entregue: a da Avenida Padre Monte e entorno, no Bairro Goiá. Entretanto, ela enfrentou um revés. No final de dezembro de 2023, o prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) promoveu um evento no local para entregar a benfeitoria, com presença de secretários e vereadores. Dias depois foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o distrato com a empresa responsável pelo serviço. Segundo a Seinfra, a vencedora da licitação executou apenas 73% do contrato, cabendo aos servidores da pasta concluir o restante.

Outras obras

Além das 11 obras que constam no site do Goiânia Adiante, a Seinfra ainda conduz três outras obras de drenagem e pavimentação que afirma que fazem parte do programa. São elas: Chácaras de Recreio São Joaquim, que está 40% executada, tem valor de R$ 30 milhões e previsão de entrega até dezembro; Jardim Novo Petrópolis, que está 58,86% executada, tem custo de R$ 5,2 milhões e deve ser entregue até o final de agosto; e Residencial Solar Ville, que está 91,74% executada, tem valor de R$ 10,9 milhões e deve ficar pronta até o final de junho. (Colaborou Márcio Leijoto)