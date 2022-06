Oito são presos na região da Vila Canaã suspeitos de receptação de peças de veículos roubados

Oito pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (22) suspeitas de integrarem uma organização criminosa que revendia peças de veículos furtados ou roubados. Segundo as investigações, os envolvidos receptavam o material de outros estados e vendiam na região da Vila Canaã e bairros próximos.

Conforme informou o delegado Alexandre Netto, da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), a operação, denominada Demontieren, teve início com o roubo de uma caminhonete no final de 2019.

“Investigando, chegou-se à autoria do roubo e descobriu-se onde uma das portas da caminhonete estava. As investigações foram evoluindo e chegamos aos suspeitos”, explicou.

Ainda de acordo com o investigador, o grupo prestava assistência mútua. “Havia vários vendedores da Vila Canaã que adquiriam e revendiam peças, fruto do roubo e furto de veículos. Eles se auxiliavam no fornecimento de notas fiscais falsas”, concluiu.

Além das prisões, foram cumpridos 11 mandados de busca. Além disso, em três das lojas investigadas foram localizadas peças roubadas, as quais foram apreendidas.