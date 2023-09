Onça é filmada por clientes de pesque-pague em Trindade; veja vídeo

Uma onça foi vista em um pesque-pague no Jardim das Oliveiras, em Trindade, região Metropolitana de Goiânia. O Corpo de Bombeiros e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) de Goiás foram acionados, mas até esta sexta-feira (8), o animal não foi localizado.

Nas imagens, feitas por pessoas que curtiam o feriado do Dia da Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira (7), mostram a onça parda “descansando” debaixo de uma cobertura de concreto. Aparentemente, calmo e sem se incomodar com os clientes do estabelecimento, o animal ficou no local até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Quando a equipe de militares chegou para resgatar a onça, ela acabou fugindo. Diante disso, o IBAMA foi acionado e instalou câmeras de imagens térmicas e armadilhas na tentativa de capturar a onça e saber se ela apenas estava passando pela região ou se está morando próximo ao pesque-pague.

De acordo com o biólogo Edson Abrão, se trata de um puma, conhecido em Goiás como onça-parda. Apesar de estar “calma” nas imagens, o biólogo explica se tratar de um animal agitado e carnívoro. O puma se alimenta, principalmente, de animais de pequeno porte.

Edson ainda explica que registros como esses são inéditos, já que o animal está em risco de extinção no país.

“Ela está na lista de extinção porque fazendeiros as matam para proteger os rebanhos, principalmente de ovelhas e bovinos. Os produtores de aves também acabam matando este animal para proteger a produção”, explicou.