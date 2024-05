Onze linhas de ônibus têm trajeto alterado durante obras na Avenida 85; veja quais

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) alterou 11 linhas de ônibus da capital durante as obras de recapeamento na Avenida 85. As mudanças vão até o dia 8 de maio. Os pontos das linhas de transporte público afetadas serão transferidos para a Avenida Cora Coralina.

Conforme informações da Prefeitura de Goiânia, a partir desta quinta-feira (2), as avenidas 85 e Perimetral Norte passarão por obras de reconstrução asfáltica, resultando no bloqueio do trânsito nos trechos em obras.

A obra será dividida em três trechos: da Praça Cívica até a Praça do Ratinho; da praça até a T-11; e da T-11 até a T-62. A prefeitura informa que o trânsito será reduzido para uma faixa nos locais onde ocorrerá a intervenção.

Equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estarão presentes para orientar o trânsito, e sinalizações indicativas serão instaladas no local. Segundo a prefeitura, o trabalho deve ser concluído até o dia 30 de agosto.

Confira as linhas afetadas

004- T. Garavelo / Eixo T-9 / Centro;

008 - T. Veiga Jd. / Eixo 85 / T. Paulo Garcia;

017 - T. Cruzeiro / Centro / T. Paulo Garcia;

019 - T. Cruzeiro / T. Bíblia;

035 - T. Garavelo / Eixo T-63 / T. Paulo Garcia;

175 - T. Bandeiras / T. Bíblia - Via T-63;

277 - T. Cruzeiro / Pq. Amazonia / T. Paulo Garcia;

601 - Jd. Tiradentes / Centro; * Modo Operacional 04

602 - Colina Azul II / Centro; * Modo Operacional 04

603- Ind. Mansões / Centro / Via T-10; * Modo Operacional 04

919 - T. Bíblia / Av. T-10 / T. Isidória – IDA