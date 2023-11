Onze plataformas do BRT Norte-Sul estão prontas

O consórcio responsável pelas obras de construção do trecho 2 do BRT Norte-Sul, entre os terminais Isidória ao Recanto do Bosque, solicitou o termo de recebimento de 11 das 31 estações que compõem o corredor à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). No momento, os espaços passam pela vistoria da Supervisão e Coordenação do BRT da secretaria antes de serem repassadas à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). Após isso, os espaços são repassados novamente, desta vez para o consórcio das empresas operadoras do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (Redemob), para a instalação de equipamentos e montagem das plataformas para o funcionamento.

A previsão da Prefeitura de Goiânia é que toda a obra do trecho 2 do BRT Norte-Sul seja entregue até o final deste ano. No entanto, os ônibus só deverão rodar no trecho em fevereiro, justamente pelo prazo de implantação dos equipamentos e também da aquisição dos ônibus, que serão elétricos. Além das 11 plataformas já declaradas como prontas, outras 11 estão em fase de finalização. As demais estações estão em fase de montagem das plataformas e estrutura metálica. Para a finalização do trecho 2 do BRT Norte-Sul, ainda faltam ser feitos meios-fios, calçadas, a guarita do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e o atendimento aos itens de check list, que se refere aos pontos identificados pela supervisão da obra que necessitam ser realizados ou refeitos.

Atrasos

No final do ano passado, a Prefeitura tinha prometido entregar a obra até o final de junho, com os ônibus rodando no espaço até o fim de julho. O prazo não foi cumprido e em setembro, o Paço Municipal firmou um acordo com o consórcio executor do BRT para a finalização das 31 plataformas. O acordo se refere a uma taxa de administração central da obra que foi cobrada pelo consórcio em razão dos sucessivos atrasos para a execução do projeto. Para que o caso não fosse judicializado, a Procuradoria Geral do Município (PGM) fez um acordo, de R$ 15 milhões, com o consórcio em troca da finalização da obra e do encerramento de qualquer questionamento acerca do contrato em questão.

O combinado foi que 11 das 31 estações fossem entregues até o final de outubro com o pagamento de 50% do valor acordado, outras dez deveriam ser finalizadas até novembro com pagamento de 40% do valor e os últimos 10% garante a entrega das demais dez estações até final de dezembro. No entanto, essas datas tinham relação com o prazo do pagamento, ou seja, seriam 30 dias a partir do recebimento do valor. Houve, no caso, um atraso de 15 dias para a efetuação do pagamento da primeira parcela, fazendo com que a entrega ficasse para meados de novembro. Entre as estações descritas como finalizadas, constam as quatro que estão localizadas na Praça Cívica.

Nesta sexta-feira (24), o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) vistoriou seis pontos da obra no Centro de Goiânia. Ele “reafirmou o compromisso de entregar empreendimentos paralisados no passado e destacou que as obras do trecho 2 do BRT devem ser inauguradas no próximo mês”, segundo o Paço. “As estações e as canaletas do BRT serão entregues até o final de dezembro. Trabalhamos para que o consórcio cumpra os prazos contratuais, dialogamos com seriedade com os responsáveis pela empresa e estamos fiscalizando pessoalmente cada trecho”, disse Rogério, segundo informou a Prefeitura.

A gestão promete ainda dar andamento nas obras do trecho 1 do BRT Norte-Sul, que chegaram a ser iniciadas em 2020, na gestão Iris Rezende (MDB), mas foram paralisadas no final de 2021, com menos de 5% de execução do serviço. Desde então, a Seinfra tenta realizar uma nova licitação para o trecho, que será feito com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e contrapartida do Paço. Em razão dos recursos federais, é necessária a anuência da Caixa Econômica Federal, que é a instituição interveniente. A continuidade do processo foi dada em agosto e desde setembro o banco está analisando o edital e os documentos para a nova licitação. Segundo a Seinfra, a Caixa deve responder até o final da primeira quinzena de dezembro.