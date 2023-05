Operação combate exploração sexual de crianças na internet em cidades de Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), cumpre mandados em quatro cidades de Goiás, na manhã desta quarta-feira (10), em combate ao crime de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Os mandados são cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Quente e Goiatuba.

A operação foi batizada de Prostasia II, que significa "proteção" em grego. A reportagem apurou que, além dos mandados de busca e apreensão, a polícia cumpriu duas prisões em flagrante.

Inicialmente, uma fonte da Polícia Civil havia informado que um dos mandados era cumprido em Senador Canedo. No entanto, a informação foi corrigida às 10h05.

Em três residências foram encontrados materiais de exploração sexual infantil. Conforme a polícia, um dos presos possuía mais de 27,5 mil arquivos desse tipo armazenados.

"Na quarta, aparelhos foram apreendidos para serem submetidos à perícia. As buscas visavam encontrar imagens e vídeos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual", concluiu a instituição, que informou que operação contou com o apoio da Homeland Security Investigations da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e Polícia Federal.