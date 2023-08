Operação de ônibus no corredor do BRT é adiada mais uma vez

O começo da operação do BRT Norte-Sul não será mais como o prometido pelo Paço Municipal, neste início de agosto. Embora falado anteriormente que haveria o uso do corredor exclusivo com as linhas planejadas para o BRT mesmo sem a finalização da obra do trecho entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória, isso só deverá ocorrer no final deste ano. Há a previsão de término do trecho em 31 de outubro e, depois disso, há um período entre 30 e 40 dias para equipar os terminais e as estações de embarque. Assim mesmo, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), há estações que deverão ser entregues somente no final deste ano.

Nenhuma das plataformas de embarque foi entregue até agora, mesmo um mês depois do adiamento da obra prevista inicialmente para o final de junho. Segundo a Seinfra, as estações do trecho 2 estão em fase final de conclusão, sendo que as da região norte estão com mais de 97% concluídas e previstas para serem entregues em outubro. As demais deverão ser finalizadas “até o final do ano”. Além do adiamento da entrega da construção no trecho, nem mesmo os 56 ônibus que serão usados na operação foram adquiridos pelas concessionárias, o que também impediu o cumprimento da promessa do Paço.

Outra questão é a demora para a entrega do Terminal Hailé Pinheiro, no cruzamento da Goiás Norte com a Perimetral Norte, que passa pelos últimos ajustes. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) informa que o terminal já foi entregue, mas de modo condicionado “a uma relação de ajustes, reparos e mudanças que são necessários dentro do terminal”. Após a conclusão destes serviços, o terminal será repassado para a Redemob para que o consórcio das empresas concessionárias do sistema metropolitano possa prepará-lo para a operação.

No Terminal Hailé Pinheiro está sendo realizada colocação das instalações elétricas, segundo a Seinfra, enquanto que os demais serviços já foram finalizados. A previsão inicial era que ele seria entregue em julho, mas a Seinfra informa que isso ocorrerá no próximo dia 7. Quando o adiamento da entrega do corredor foi confirmado pelo Paço, em junho, havia o interesse da Prefeitura em operar o BRT em agosto, mesmo com o serviço em andamento das estações.

Alegação

Havia o argumento de que isso seria positivo para a finalização das plataformas de embarque ao longo do corredor, pois seria possível verificar a necessidade de ajustes na disposição dos equipamentos nos locais a partir do uso. Ou seja, como as estações seriam entregues aos poucos, haveria o conhecimento sobre a melhor maneira de dispor as catracas e demais aparelhos. No entanto, a CMTC, órgão responsável por planejar a operação no sistema metropolitano de Goiânia, informa que os veículos vão atuar dos terminais Recanto do Bosque ao Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, e garante que “para entrar em operação toda a obra precisa estar concluída, que envolve tanto os terminais quanto as estações”.

As obras ocorrem no trecho até o Terminal Isidória, com a previsão de entrega em 31 de outubro deste ano. No restante, não há sequer previsão de início da construção do corredor. Ou seja, entre o Terminal Isidória e o Terminal Veiga Jardim o uso será sem a estrutura do corredor exclusivo. A CMTC reitera que “a operação acontecerá dentro da canaleta entre o Isidória e o Recanto do Bosque e fora da canaleta do Isidória até o Veiga Jardim”. Isso será possível, conforme explica a companhia, com o uso de ônibus com portas dos dois lados. “Uma para ser utilizada dentro da plataforma e outra para ser utilizada fora da plataforma. Os ônibus estarão preparados para esta operação”, considera a CMTC.

Com relação aos veículos, a companhia garante que “os testes foram realizados com sucesso” e o desempenho e performance de cada veículo foram observados. “O principal ponto neste momento é a característica do ônibus de ter a porta dos dois lados para que ele possa operar tanto dentro quanto fora da canaleta, este é o principal requisito. Em relação ao modelo e a frota que serão adquiridos, isso ainda esta em fase de análise”, informa a CMTC. A intenção do Paço, ao prometer o início da operação nas linhas do BRT, era usar esse modelo híbrido no trecho em construção, sem a necessidade de finalizar as estações, mas com os terminais prontos.

Ainda sobre a obra, a Seinfra informa que a previsão de entrega dos serviços na Praça Cívica é no próximo dia 20, “com a finalização da concretagem das estações e rampas de acesso, construção das calçadas e no plantio de grama”. No restante do trecho, “seguem as obras de finalização das estações de embarque e desembarque, trechos de calçadas da Praça Cívica, Avenida Goiás e lateral do Hugo”. Quanto ao trecho 1, entre os terminais Isidória e Cruzeiro, a Caixa ainda não deu aval para a licitação. “A Caixa está fazendo a análise das planilhas e, nos próximos dias deve sair a autorização para liberação do edital”, informa a Seinfra.