Operação faz busca e apreensão na casa do ex-secretário de Saúde Ismael Alexandrino

Uma operação da Polícia Civil faz busca e apreensão na casa do ex-secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, que começou por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (26). A informação foi confirmada com exclusividade pelo repórter da TV Anhanguera, Honório Jacometto.

Daniel Alexandrino, irmão do ex-secretário, foi preso em São Luís de Montes Belos. Inicialmente, a suspeita era de corrupção e desvio de dinheiro em Organizações Sociais (OSs) na compra de medicamentos, respiradores e outros produtos hospitalares durante a pandemia do coronavírus, contudo, o foco é se refere a irregularidades em contratos públicos com a empresa Amme Saúde, que supostamente pertece ao irmão de Ismael, Daniel Alexandrino.

Até o momento, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e três de prisão, além do bloqueio e sequestro de bens em cerca de R$ 11 milhões dos investigados. Os crimes em apuração são de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, advocacia administrativa e de lavagem de dinheiro.

Em nota, a defesa do ex-secretário disse que Ismael está colaborando com as investigações, e que inclusive, forneceu a senha do seu celular que foi apreendido pela polícia. Disse ainda que deve requerer acesso ao autos do processo (leia nota na íntegra ao fim do texto).

O advogado de Daniel, Rafael Adamek, afirma que a defesa ainda está se inteirando do caso porque ainda não teve acesso ao inquérito.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), a investigação teve início após indícios de irregularidades, no final de 2021, em contratos de gestão entre a Secretaria de Saúde e a organização social Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada (IBGC), a qual teria subcontratado (terceirizado) a empresa Amme Saúde, a qual Daniel Alexandrino é proprietário. Os valores dos contratos passam de R$ 10 milhões.

"Os contratos foram direcionados à empresa Amme. Surgiram indícios de que ela estava em nomes de laranjas e seria, na verdade, de um parente do ex-secretário, o que poderia ter influência nessa subcontratação", disse o delegado Francisco Lipari. As investigações duraram cerca de cinco meses.

A IBGC respondeu em nota dizendo que ainda não tomou conhecimento oficial da integralidade dos dados contidos nos mandados, mas que já está colaborando com as investigações e encontra-se à disposição das autoridades.

Em nota, o Ministério Público de Goiás (MPGO) informa que recebeu denúncias relativas às possíveis irregularidades via MP Cidadão e que elas foram distribuídas à 2ª Promotoria de Justiça de Goiás, 2ª Promotoria de Justiça de São Luís dos Montes Belos e 3ª Promotoria de Justiça de Itumbiara.

Além disso, informa que as promotorias instauraram inquéritos para apuração no âmbito da improbidade. “As apurações ainda estão em andamento”, afirma. Segundo o órgão, em Goiânia, foi requisitada à autoridade policial a instauração de inquérito policial”, informa.

Quem é Ismael Alexandrino

Ismael Alexandrino é médico e deputado federal (PSD) por Goiás, eleito em 2022, e fez parte da equipe de transição do governo do presidente Lula. Foi secretário da Saúde de Goiás no governo de Ronaldo Caiado entre 2019 e 2022, quando deixou o cargo para disputar as eleições.

Nascido em São Luís de Montes Belos, em Goiás, ele se formou pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Pernambuco. Além disso, tem formação técnica em terapia intensiva pela Universidade Milão e Bolonha/Itália.

Atuou como conselheiro titular do Colegiado - Gestor da Saúde do Distrito Federal-, tem MBA em Gestão da Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e foi membro da diretoria Médica Executiva do grupo DASA.

Também constam no currículo do ex-secretário a experiência como chefe da UTI do Hospital Regional do Gama (DF), atuação militar como ex-oficial-médico da Marinha do Brasil e superintendente de Saúde da Região Sul do DF, além de ter sido secretário-adjunto de Gestão da Saúde do Distrito Federal.

Investigado em outras operações

Ismael já foi alvo de uma operação no Distrito Federal em outubro de 2021. A polícia apurava irregularidades na contratação de uma empresa de radiologia e imagem realizada em 2018, quando ele ocupava o cargo de diretor do Hospital Base. A suspeita também era de superfaturamento na compra de itens hospitalares.

Leia a nota da defesa de Ismael Alexandrino na íntegra:

Sobre os recentes acontecimentos, a defesa esclarece que o ex-secretário estadual de Saúde Ismael Alexandrino está colaborando com as autoridades na referida investigação, inclusive ao fornecer a senha de seu aparelho de telefone celular.

Enfatiza-se que, durante a sua gestão à frente da Secretaria Estadual de Saúde, Ismael sempre garantiu total transparência e lisura em todos os processos da Pasta. Tal fato fez com que a SES atingisse 100% de pontuação no Goiás Mais Transparente 2022, permanecendo com o Selo de Ouro da premiação, segundo a Controladoria Geral do Estado (CGE) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Sobre a investigação, a defesa aponta que requererá acesso aos autos para verificar possíveis nulidades como a ausência de contemporaneidade para o ato e a usurpação de competência da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, esclarece-se que o ex-secretário de Saúde continuará à disposição das autoridades para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Leia a nota do IBCG na íntegra:

Em razão das notícias divulgadas sobre o cumprimento de mandados judiciais na manhã desta quinta-feira, 26, o IBGC (Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada) informa que ainda não tomou conhecimento oficial da integralidade dos dados contidos nos mandados, mas que já está colaborando com as investigações e encontra-se à disposição das autoridades, em cumprimento com os seus compromissos de transparência e respeito às boas práticas de gestão.

O IBGC reafirma que será mantida a regularidade do atendimento à saúde e gestão nas Policlínicas e unidades de saúde administradas por essa Organização Social.

Íntegra da nota do MPGO

Denúncias relativas às possíveis irregularidades foram registradas via MP Cidadão e distribuídas à 2ª Promotoria de Justiça de Goiás, 2ª Promotoria de Justiça de São Luís dos Montes Belos e 3ª Promotoria de Justiça de Itumbiara, que instauraram inquérito para apurações no âmbito da improbidade. As apurações ainda estão em andamento. Em Goiânia, foi requisitada à autoridade policial a instauração de inquérito policial.