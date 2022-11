Operação investiga crimes cibernéticos que causaram prejuízos de R$ 31 milhões em Goiás

O Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes (GREF), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou na manhã desta sexta-feira (18) a Operação Alvará Criminoso em seis cidades de Goiás. O grupo é suspeito de gerar prejuízo de cerca de R$ 31 milhões falsificando alvarás judiciais.

Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato majorado, organização criminosa, lavagem de capitais e violação de sigilo funcional.

As investigações apontaram que quatro advogados, envolvidos no crime, cediam acesso ao sistema do Tribunal de Justiça e assinavam os documentos como se juízes fossem. “Com os alvarás fraudulentos em mãos, outros integrantes do grupo levantavam os respectivos valores que se encontravam depositados nas contas judiciais”, informou a Deic.

Um dos locais averiguados pela polícia nesta manhã, está localizado no Setor Serrinha. Os responsáveis pelo local, que funciona como um coworking, informaram que alugam as estações de trabalho por hora e que, um dos locatários teria utilizado a internet para supostamente cometer um crime cibernético. “Entregamos toda a documentação e informações das pessoas que passaram por aqui no último mês. Estamos cooperando com a polícia no que for preciso”, esclareceu a sócia do coworking, Viviane Mendez.