Operação mira nove postos de combustíveis em Goiás do mesmo grupo suspeito de ligação com o crime

Nove postos de Goiás foram alvos de operação realizada nesta quarta-feira (24) pela força-tarefa montada pelo Governo de Goiás. O objetivo é fiscalizar estabelecimentos de uma rede de combustível de São Paulo e que agora atua no estado. A rede é suspeita de ligação com organizações criminosas e irregularidades. Os postos não tiveram os nomes informados.

O resultado da investigação ainda não foi divulgado. Segundo informado pelo Governo de Goiás, a ação inibe o crescimento de irregularidades no estado. Além da investigação, a operação visa combater crimes contra o consumidor, sonegação de impostos, além da venda de combustíveis com valor abaixo do praticado no mercado.

Durante a operação, que aconteceu de forma simultânea em Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Hidrolândia, foram coletados dados para investigação. Segundo a Secretaria de Economia, foram examinados documentos, equipamentos, além de notas fiscais de entrada e saída e os meios de pagamentos.

A Secretaria de Economia relatou ainda que a partir dos resultados das avaliações realizadas nesta operação poderão ocorrer novos desdobramentos.

Vários órgãos da Segurança Pública, incluindo a Polícia Civil (PC), Procon, além da Secretaria da Economia e da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor do Estado de Goiás (Decon), Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (Dot), além do Fisco Estadual, atuaram em conjunto na operação.

Ao todo, a força-tarefa contou com 68 profissionais, sendo 50 policiais civis, nove da economia, contando entre auditores e técnicos fazendários, e nove do Procon e ANP.