Operação prende suspeitos de furtar caminhonetes de luxo em Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) realiza, nesta quinta-feira (6), a Operação Lastwagen, com o objetivo de prender uma organização criminosa que furtava caminhonetes em diversas cidades do interior do estado, assim como no Tocantins (veja o vídeo acima). Até o momento, quatro pessoas foram presas. Além disso, são investigados mais de 30 casos e existem 12 medidas judiciais.

Por não terem tido os nomes divulgados, o Daqui não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.

Os veículos de luxo furtados eram destinados para desmanche e revenda das peças em Goiânia, conforme informações iniciais da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).

De acordo com o delegado Alexandre Netto, os suspeitos contavam com dispositivos eletrônicos para dar partida nos veículos.

"O que nos impressionou é que as subtrações eram efetuadas muito rapidamente, então em questão de segundos, eles conseguiam furtar esses veículos”, afirmou o delegado, em entrevista à TV Anhanguera.

Segundo o investigador, a maioria dos veículos eram caminhonetes novas. “Conseguimos investigar que os furtos ocorriam principalmente no interior do estado, e imediatamente esses veículos eram trazidos para Goiânia, então em questão de horas eles já estariam desmanchados”, completou Alexandre Netto.