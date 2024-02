Orquestra Jovem e Coro juvenil apresentam o Concert In The Beatles

A Orquestra Jovem Joaquim Jayme (OJJ) e o Coro Juvenil de Goiânia (CJGO) vão reinventar o rock clássico no palco do Teatro Goiânia nesta quinta-feira (22), às 20h, com o Concert in The Beatles. O repertório da noite é voltado para o rock dos anos 60, com sucessos da banda inglesa.

A apresentação tem entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço. Sob regência da maestrina Ráimora Borges (OJJ) e do maestro Gidalte S’óli Jr. (CJGO), os músicos interpretaram clássicos. Entre eles, canções populares que marcaram a carreira dos astros como Let It Be, Imagine e Yesterday.

É necessário retirar os ingressos na bilheteria a partir das 18h. O Teatro Goiânia é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). Recebe concertos, espetáculos, stand up e diversos outros eventos.



Serviço: Concert In The Beatles

Data: Quinta-feira (22/02)

Hora: 20h

Onde: Teatro Goiânia (R. 23, 252 - St. Central, Goiânia - GO)

Entrada gratuita