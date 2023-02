Outdoor cai e destrói entrada de laboratório no Setor Bueno, em Goiânia

Durante a forte chuva registrada nesta sexta-feira (24), em Goiânia, um outdoor caiu e destruiu a entrada de um laboratório no Setor Bueno. Imagens mostram que após o temporal a estrutura além de ter destruído a fachada do estabelecimento também atingiu um veículo (veja algumas fotos abaixo).

O incidente aconteceu na Avenida T10 com a T15, próximo ao Goiânia Shopping. À reportagem o Corpo de Bombeiros Militar informou que havia uma pessoa dentro do carro no momento que o outdoor caiu, porém ninguém ficou ferido.

Conforme a corporação, o trânsito na região foi afetado devido a interdição do local. Os militares informaram que a empresa dona do outdoor já estava na localidade com o maquinário específico para a retirada da estrutura.

A reportagem entrou em contato às 20h02 desta sexta-feira (24) com o laboratório atingido por ligações, mas até a última atualização desta reportagem não obteve retorno.