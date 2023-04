OVG lança campanha ‘Aquecendo Vidas’ para arrecadação de agasalhos e cobertores em Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), lançou, na manhã desta quinta-feira (27), a campanha “Aquecendo Vidas” 2023. O objetivo da ação é a arrecadação de agasalhos e cobertores que serão distribuídos para famílias vulneráveis e pessoas em situação de rua em todo o estado.

As doações podem ser feitas até o dia 25 de maio em todos os municípios goianos. Na capital, a campanha terá 12 pontos de coleta (veja endereços abaixo).

Com o lema “faz bem fazer o bem”, a OVG quer colaborar para que toda a população esteja aquecida nos dias mais frios do inverno. Além do que for arrecadado pelas doações, a campanha também vai distribuir 70 mil cobertores que foram adquiridos pelo Governo de Goiás.

A presidente de honra da OVG e coordenadora do GPS do Governo Estadual, primeira-dama Gracinha Caiado pediu apoio da população goiana para juntos ajudarem as pessoas que mais precisam.

“Eu tenho certeza de que vocês têm algum agasalho ou cobertor sobrando em casa. Pense que esse cobertor vai aquecer uma família, vai aquecer uma criança”, disse Gracinha Caiado.

Distribuição

Conforme a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, após o fim da arrecadação, todos os itens serão higienizados e entregues.

“Higienizamos tudo dentro da OVG para que depois, junto com os cobertores adquiridos, possamos distribuir em todo o estado”, disse.

A distribuição será feita de forma proporcional de acordo com as necessidades e quantidade de famílias vulneráveis em cada um dos 246 municípios goianos. Adryanna Melo explicou que tais dados já foram previamente analisados e colocados em uma tabela para facilitar a distribuição.

“Tem uma tabela que a gente já vê a vulnerabilidade de cada município”, explicou.

Aquecendo Vidas

A campanha surgiu em 2019 e, desde então, já distribuiu mais de 200 mil cobertores, além dos 70 mil adquiridos para 2023. O investimento feito na ação pelo Governo do Estado é de R$ 9, 5 milhões.

Pontos de coleta em Goiânia

. OVG – Rua T-14, Setor Bueno – Goiânia

. Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, nº 400, Centro – Goiânia

. Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) – Rua 259, Setor Leste Universitário – Goiânia

. Corpo de Bombeiros – Av. C-206 – Jardim América – Goiânia

. Saneago – Av. Fued José Sebba, nº 1.245 – Jardim Goiás

. Sebrae -GO – Av. T-03, nº 1.000 – Setor Bueno - Goiânia

. Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) – Av. Ubirajara Berocan Leite, nº 640, Setor Jaó – Goiânia

. Tribunal de Conta do Município (TCM) – Rua 68, nº 727, Setor Central Goiânia

. Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg) – Rua 14, nº 50, Setor Oeste – Goiânia

. Shopping Bougainville – Rua 9, nº 1.855, Setor Marista – Goiânia

. Associação Goiana dos Supermercados – Av. C-7, Qd. 80, Lote Área, nº 3.144 - Vila dos Alpes – Goiânia

. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – Av. Emival Bueno, Qd. G, Lt. 01, Parque Lozandes – Goiânia.