Oyama espera agregar experiência ao Goiás após ser campeão na Bélgica

Integrado ao elenco esmeraldino há duas semanas, o volante Luís Oyama, de 26 anos, foi apresentado no Goiás e disse que espera agregar suas experiências para ajudar sua nova equipe na sequência da temporada.

Oyama foi emprestado pelo Botafogo ao RWD Molenbeek, da Bélgica, onde foi campeão da 2ª Divisão do futebol belga. O novo reforço esmeraldino espera que essa experiência sirva para agregar valor ao trabalho no Goiás.

"Foi uma temporada muito boa lá (na Bélgica), conseguimos o objetivo que era sermos campeões e, consequentemente, o acesso. Pretendo transferir isso para meus companheiros e agregar o máximo possível ao elenco", destacou.

O novo meio-campista do Goiás se considera um jogador de boa chegada ao ataque. No futebol belga, Oyama marcou quatro gols. Como já está no clube há mais de duas semanas, o jogador deve estrear contra o Santos.

"Sou um volante que gosta de chegar à frente e também posso fazer uma saída mais sustentada. Em relação ao meu físico, consegui treinar bastante desde que eu cheguei e acho que estou apto para ficar à disposição do mister", frisou Oyama.

Oyama disse que gostou da proposta de jogar no Goiás e que sua decisão foi tomada após conversar com muitos jogadores que passaram pelo clube esmeraldino, entre eles o atacante Vinícius Lopes, com quem jogou no futebol belga e Botafogo.

"Todos os atletas que passaram por aqui, com quem eu tive contato, falaram bem do clube. Pude ver que tem uma estrutura fantástica e o Goiás é uma instituição muito tradicional no futebol, esses foram pontos positivos que me fizeram vir para cá", ressaltou o novo volante esmeraldino.