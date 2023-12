Paço garante entrega de estações do BRT em Goiânia até final do ano

Em reunião nesta quinta-feira (21), a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) recebeu a confirmação de representantes do consórcio responsável pela construção do trecho 2 do BRT Norte-Sul que as 31 plataformas vão ser entregues até o final deste ano.

O prazo cumpre o acordo feito em setembro entre as duas partes que envolveu um pagamento de R$ 15 milhões referentes a uma taxa de administração que seria cobrada judicialmente, no valor de R$ 64 milhões. A tratativa encerra qualquer discussão acerca de pagamentos deste trecho do BRT e garantiria a entrega da obra, que foi iniciada em 2015 com a promessa de ser finalizada em 2016.

O encontro entre as partes se deu para afinar os últimos detalhes do cumprimento do acordo e para que a Prefeitura tenha a garantia da entrega das estações no próximo dia 31. Serviços complementares, como calçadas em alguns pontos do trecho entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória, paisagismo e outros ajustes ainda serão feitos no decorrer de janeiro. Até esta semana, foram entregues 13 estações para o sistema de transporte coletivo, com a expectativa de que outras oito sejam finalizadas até esta semana e as demais 10 até o final do ano.

Quando o acordo foi publicizado, em setembro deste ano, o combinado seria a entrega de onze estações até o final de outubro com o pagamento de 50% do valor acordado, outras dez deveriam ser finalizadas até novembro com pagamento de 40% do valor e os últimos 10% garante a entrega das demais dez estações até final de dezembro. Houve um atraso no pagamento da primeira parcela em 15 dias, o que poderia elevar o prazo final de entrega no mesmo período correspondente, mas a reunião desta quinta-feira (21) selou a intenção de finalizar as estações já neste ano. A informação é de que o Paço vem cumprindo o acordo desde então e que faz vistorias diariamente na obra para garantir a entrega.

Demora que incomoda

Em entrevista nesta semana, o secretário da Seinfra, Denes Pereira, reforçou que a cidade não aguenta mais a demora para a entrega do BRT e reforçou que houve Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) para que a entrega ocorresse em outubro de 2020, antes da posse da atual gestão, o que não foi cumprido. Pereira disse que na reunião com os representantes do consórcio ele reforçaria a exigência de entregar as estações até o último dia deste ano. “Exatamente para me responderem de uma vez se vão cumprir”, disse o secretário.

“Porque a empresa, em tese, tem essa desculpa por ter atrasado 15 dias lá atrás. Nós chamamos a empresa em várias conversas. A gente pediu para não adiar mais. Não sei nem se 15 dias resolve a vida deles, mas poderiam falar dos 15 dias sim, mas nós pedimos a empresa para manter o prazo até dezembro e a empresa manteve. A gente sabe das dificuldades que é terminar essa obra dia 31 de dezembro”, afirma Pereira.

Ele reforça que a parte de concreto da obra já está totalmente pronta e a parte de estrutura metálica, que são as estações, está em andamento. “Uma preocupação nossa é se tem os insumos. Perguntamos de cada material, se tem, vamos ver se tem. Vamos lá ver o depósito, cada material, onde está”, diz ao contar sobre as visitas diárias realizadas.

Ele reforça, no entanto, que o compromisso do prazo é para deixar prontas as estações, de forma que possam ser entregues ao consórcio das empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo metropolitano. “Para que possa receber as estações e fazer as suas adequações. Então, de 30 a 45 dias para fazer todas as suas adequações, para quando for realmente rodar os ônibus, que é a parte do transporte.”

Em janeiro, no entanto, Pereira confirma que haverá obras para terminar alguns pontos do corredor exclusivo. “A gente já tem de terminar todas essas particularidades, alguns detalhes que possam, porventura, ter ficado. Mas a nossa preocupação é entregar as estações”, reforça.

O secretário da Seinfra afirmou ainda que a relação entre as partes está boa, depois de alguns momentos, especialmente no final de 2022, em que havia conversas mais duras e cobranças fortes.

“O prefeito falou que a cidade de Goiânia precisa da entrega do BRT, e é uma realidade. Mesmo que ele tenha entregue muita coisa dessa obra, como os terminais todos, ele diz que precisa entregar tudo porque a cidade não aguenta mais. O BRT ele vai entregar, isso é uma certeza que temos”, conclui Pereira.