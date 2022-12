Paço notifica montadores de bancas da Feira Hippie em Goiânia

Os montadores das bancas da Feira Hippie foram notificados pela Prefeitura de Goiânia na tarde desta quinta-feira (1º) por estarem descumprindo o horário de montagem das estruturas na Praça do Trabalhador.

Para este fim de ano, o Paço Municipal liberou o funcionamento da feira de forma estendida. Além do sábado e do domingo, os comerciantes estão liberados para atuar às sextas-feiras. Havia um acordo para a montagem das bancas a partir das 20 horas de quinta-feira, mas uma portaria do Paço emitida no dia 18 de novembro determina que isso só pode ser feito a partir de 0 hora das sextas.

A notificação ocorreu, no entanto, porque já havia montadores no local no início da tarde desta quinta-feira, o que atrapalhava o andamento da obra de revitalização da Praça do Trabalhador. Além disso, os fiscais do Paço verificaram carros estacionados na praça durante a tarde, o que fez com que o andamento da construção não fosse realizado.

Não houve aplicação de multas e nem mesmo apreensão de materiais neste momento, mas a confirmação de que isso poderá ocorrer se a ação permanecer na próxima semana. Os veículos que estiverem no local serão guinchados e os materiais das bancas apreendidos.

Presidente da associação dos montadores das bancas na Feira Hippie, Patrícia Melo Moreira, diz que a Prefeitura está correta e que são poucos trabalhadores descumprindo o horário, ainda ao se referir ao acordo de montar às 20 horas. “A gente já conversou com todo mundo, tem o horário determinado, já foi falado, mas tem uma galera que não cumpre. A Prefeitura tem de notificar mesmo e a gente espera que seja cumprido o horário a partir de agora”, afirma.

A situação também está de acordo da Associação dos Feirantes da Feira Hippie. Presidente da entidade, Waldivino da Silva explica que os representantes do Paço estiveram na Praça do Trabalhador e verificaram que a montagem ocorria no momento inadequado. “Tem uns montadores que ficam apavorados, querem montar logo, desde cedo, lá dentro da praça e estão errados mesmos. Prefeitura veio, notificou e é isso mesmo.”

A portaria do Paço, assinada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Romário Policarpo, que exercia o cargo de prefeito na ocasião, permite o funcionamento da feira de 18 de novembro a 31 de dezembro, das 6 horas da sexta-feira às 15 horas de domingo. “A montagem das bancas da Feira Hippie será realizada após a 0 (zero) hora de sexta-feira”, informa o documento oficial.

A obra na praça foi iniciada em junho de 2019 com a previsão de entrega em setembro daquele ano, mas está se arrastando desde então. Neste ano, o contrato com a empresa Construtora Ventuno foi rompido e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi contratada para finalizar a construção. A princípio, o acordo fechado em junho, ao custo de R$ 2,6 milhões para os 26% restantes da obra, previa a entrega em setembro deste ano. Agora, a estimativa da Comurg é entregar o serviço no dia 22 de dezembro.

Presidente da Comurg, Alisson Borges, afirma que desde a semana passada já tinha verificado o problema com o horário da montagem das bancas da Feira Hippie. “Nesta semana a gente se antecipou e já chamou a Prefeitura aqui para verificar esta situação e vimos que voltou a se repetir”, conta ele ao lembrar que montou seu gabinete na Praça do Trabalhador para poder acompanhar o andamento da revitalização de perto. Ele revela que os trabalhadores já iniciam a montagem até na quarta a noite, o que prejudicaria a obra durante as quintas e sextas-feiras.

Outra questão levantada pelo presidente da Comurg é que a montagem das estruturas e a passagem de veículos pelo local acabam prejudicando o trabalho realizado anteriormente. “Hoje a gente colocar um paver ali e aí vem o caminhão ou a banca e tira do lugar pelo uso e depois tenho que colocar um funcionário para refazer o serviço. É mais a mão de obra e o tempo mesmo”, afirma sobre o piso que está sendo colocado em toda a Praça do Trabalhador. Assim mesmo, Borges confirma que esta situação não vai inviabilizar a entrega da obra na data já estimada.