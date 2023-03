Paço se reúne com consórcio e reforça cobrança por BRT

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) se reuniu nesta sexta-feira (3) com o secretário municipal de Infraestrutura, Denes Pereira, e representantes do Consórcio BRT Norte-Sul para cobrar a entrega das obras do corredor exclusivo em Goiânia. Em janeiro deste ano, já havia a promessa de finalizar o trecho em construção entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória até o dia 30 de junho próximo. A reunião, segundo o Paço Municipal, serviu para ouvir do consórcio se essa data ainda se mantém e se está tudo pronto para garantir o cumprimento do cronograma apresentado e a resposta foi positiva. No entanto, os ônibus só devem rodar no corredor a partir do final de julho, devido a necessidade de implantação do sistema, como catracas e mobiliário.

Pereira relata que o prefeito já vinha cobrando uma apresentação do relatório e do cronograma da obra aos representantes do consórcio e agora pediu que esse compromisso fosse firmado pelo principal responsável do grupo, Lúcio Laje Costa. “Nós estamos cumprindo a nossa parte do acordo, pagando as medições em dia como diz o contrato e o prefeito Rogério Cruz exigiu o cumprimento do contrato por parte deles”, diz. Sobre quais garantias foram dadas pelas empreiteiras para que a obra fosse finalmente entregue, o secretário informou que há um cronograma assinado e que a reunião serviu para reforçar esse compromisso que já havia.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informa que 97% das obras, que foram iniciadas em abril de 2015 com a promessa de terminar em dezembro de 2016, estão concluídas. O restante deve ficar pronto nos próximos quatro meses. Neste tempo, segundo Denes Pereira, o principal problema a ser resolvido é com a instalação das plataformas de embarque no entorno da Praça Cívica, que são quatro, e na Avenida Goiás, que são três duplas, ou seja, seis espaços. Esses equipamentos são de estrutura metálica adquirida dentro das medições previstas e montadas em galpões antes das instalações diretas.

A questão é que há uma estimativa de que essas montagens e instalações durem cerca de 90 dias e qualquer atraso pode prejudicar o cumprimento da promessa. O próprio consórcio responsável admite que o prazo estimado para a entrega está curto, mas que será feito todo o esforço para entrega do trecho no dia 30 de junho. Além das plataformas, outros serviços ainda faltam ser finalizados, como a construção das calçadas de todo o trecho, cuja previsão de entrega é até maio, quando também será finalizada a concretagem de duas das quatro plataformas da Praça Cívica.

As outras duas estão previstas para ter as bases realizadas até a primeira quinzena de março. O paisagismo do local e as estruturas das plataformas devem ser feitas em junho. O cronograma visa a realização das obras na Praça Cívica em um mesmo momento, ou seja, a realização das calçadas do anel interno devem ocorrer concomitante à construção e montagem das plataformas no local, para reduzir os entraves que serão causados no tráfego de veículos e também diminuir a possibilidade de casos de vandalismo.

Segundo Pereira, essas outras ações, como a finalização das coberturas das demais estações, não são preocupantes. “São pequenos ajustes, as calçadas, isso não preocupa o consórcio e eles têm demonstrado isso. A questão é com as plataformas mesmo e o que queremos é ter essa certeza do compromisso”, ressalta. Já sobre o trecho II do BRT, que corresponde ao trajeto do Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, ao Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia, a obra que está parada desde dezembro de 2021 necessita de nova licitação. Pereira confirma que a expectativa é que o edital do processo ainda saia neste mês. Ele relata que na última semana houve reunião no Ministério das Cidades com a intenção de negociar a celeridade da resposta da Caixa sobre o processo que viabiliza a nova licitação.

Ainda neste mês, o Paço Municipal deve liberar novamente o tráfego de ônibus das linhas já existentes ao longo da Avenida Goiás. A promessa foi feita pelo prefeito no dia 10 de fevereiro, quando deu um prazo de 20 dias para que isso ocorresse. Pereira afirma que nos próximos dias haverá a liberação para que a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) retome a operação na avenida do Setor Central. Na mesma data, houve a cessão de uso do Terminal Rodoviário, que também pertence ao BRT Norte-Sul, para a CMTC, com a expectativa de que o local já fosse utilizado para a operação convencional do sistema de transporte coletivo. No entanto, para que isso ocorra, ainda é necessária a mobilização do equipamento, ou seja, a instalação das catracas, mobiliário urbano, treinamento de profissionais e da operação em si.