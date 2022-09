Pagamento por PIX passa a ser aceito no Bilhete Único do transporte coletivo em Goiânia e região

O usuário do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia agora pode comprar créditos de viagem pelo Whatsapp via PIX. A informação foi divulgada pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (Cmtc), que destacou que a novidade para o Bilhete Único vale para todos os 19 municípios do sistema da Rede Metropolitana e está em vigor desde a última quinta-feira (22).

Com a nova forma de compra de crédito, a CMTC garante que haverá “mais conforto no acesso ao serviço, conveniência e segurança na operação para o usuário.”

Veja o passo a passo:

- Ao acessar o serviço pelo WhatsApp 62 3110-8938 o usuário deverá digitar seu CPF e, em seguida, escolher o cartão de recarga e informar o valor desejado;

- O sistema, então, vai gerar um código que deve ser copiado para fazer o pagamento na instituição financeira do usuário, via PIX

- O crédito solicitado pelo usuário é liberado para recarga logo após o pagamento em um tempo médio de 20 minutos.

- Para baixar os créditos no cartão, basta aproximar o cartão de um dos validadores no interior dos ônibus ou nos acessos dos terminais de integração e estações da RMTC.

No momento da aquisição de créditos, será informado o saldo do cartão. Porém, vale destacar que o saldo informado não é calculado em tempo real, “mas, sim, o último saldo registrado nos sistemas da RMTC.”

Veja abaixo os municípios atendidos, além de Goiânia:

Abadia de Goiás

Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Brazabrantes

Caldazinha

Caturaí

Goianápolis

Goianira

Guapó

Hidrolândia (Nova Fátima)

Nerópolis

Nova Veneza

Santo Antônio de Goiás

Senador Canedo

Terezópolis

Trindade