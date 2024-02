Pagamentos de IPTU são devolvidos por bancos digitais; Prefeitura de Goiânia faz alerta

A Prefeitura de Goiânia fez um alerta, nesta segunda-feira (19), aos contribuintes que realizaram o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) por meio de bancos virtuais. De acordo com a gestão municipal, estes bancos estão estornando o pagamento, o que resulta na não quitação do débito.

Diante da situação, a prefeitura recomendou que o pagamento do imposto seja feito por meio dos bancos tradicionais da rede arrecadadora municipal da capital: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco de Brasília, Banco Mercantil do Brasil, Santander e Bancoob.

A gestão municipal ressaltou ainda que o contribuinte deve verificar suas contas bancárias para identificar os estornos do pagamento do IPTU e realizar novamente o pagamento nos bancos tradicionais indicados.

Em nota, a Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) identificou que o problema está "relacionado exclusivamente aos bancos digitais, possivelmente na comunicação realizada entre essas instituições financeiras e os bancos credenciados no município."

O comunicado reforça a orientação para que os pagamentos sejam efetuados junto as instituções financeiras e aos bancos credenciados no município. (Veja lista acima).

Vencimento do IPTU

A primeira parcela ou parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Goiânia vence nesta terça-feira (20). Conforme a Sefin, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista vai ter 10% de desconto. Os que optarem pelo parcelamento podem dividir em 11 vezes, com a última parcela para o dia 20 de dezembro de 2024.