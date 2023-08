Pai é preso após filho de 6 anos ir à delegacia para denunciar que ele agredia a mãe, diz polícia

Um homem de 49 anos foi preso após agredir a própria esposa, em Porteirão, a 188 km de Goiânia. Segundo informações da Polícia Civil (PC-GO), uma criança de seis anos, filho do casal, teria ido até a delegacia para denunciar as agressões que a mãe vinha sofrendo. O homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (18).

Ainda de acordo com relatos da PC, o menino de seis anos chegou na delegacia dizendo que o pai estava bêbado, agredindo a mãe do menino, e, além disso, ele a ameaçava de morte com um podão.

À TV Anhanguera, o delegado responsável pelo caso disse que, ao perceber a chegada da polícia, o suspeito teria tentado esconder a ferramenta. Ao chegar na casa, a equipe de polícia encontrou o pai da criança embriagado, além de terem encontrado o podão. O homem foi levado até a delegacia de Rio Verde.

Ainda segundo informações reveladas para a TV, a mãe da criança pedia a todo momento para que seu marido não fosse preso. O delegado responsável pelo caso percebeu uma outra ocorrência registrada no nome do suspeito. Esse registro se deu por fornecimento de bebida alcoólica para um menor de idade, no caso, seu filho.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato com sua defesa.