Pai é preso suspeito de estuprar, engravidar e manter filha de 14 em cárcere privado

Um homem de 48 anos foi preso na terça-feira (13), pela Polícia Civil, em Aruanã, a 314 quilômetros de Goiânia. Ele é investigado por estuprar e manter em cárcere privado a própria filha, de 14 anos. A adolescente, inclusive, teve um filho fruto da violência sofrida.

O suspeito estava foragido há 3 meses, após uma denúncia chegar ao Conselho Tutelar de Santa Rosa de Goiás, onde a família reside. Assim que as autoridades foram acionadas, o homem fugiu, já que é o principal suspeito de ser pai do bebê da própria filha.

Diante da gravidade dos fatos, a PC representou pelo pedido de prisão preventiva do homem e teve o deferimento pelo Poder Judiciário.

De acordo com o delegado à frente do caso, Khalil Souto, o pai contou em depoimento que os abusos contra a vítima iniciaram no fim do ano passado. Atualmente, o bebê tem 2 meses de idade.

"Ele confessou o crime e disse que foi seduzido pela adolescente", contou o investigador.

O suspeito já tinha passagem na polícia por estuprar outra filha, na Bahia.

A mãe da vítima e esposa do homem teria acobertado as violências e chegado a levar a menina, junto com o bebê, para Aruanã, para ver o pai.

"Se comprovado, [a mãe] será indiciada por estupro na forma omissiva", afirmou o delegado.

Já o suspeito poderá responder por estupro de vulnerável e cárcere privado.