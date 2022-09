Pai de um dos gêmeos de Mineiros diz que os dois bebês são os amores de sua vida

Independente de serem filhos de pais biológicos diferentes, os gêmeos de Mineiros são muito amados. O sentimento reluz quando o pai de um dos bebês, que assumiu a paternidade de ambos, fala deles. "Eles merecem todo meu carinho. Vou dar de tudo para eles", afirmou.

O jovem de 22 anos e a mãe das crianças, de 19, se desdobram para conseguir arcar com todos os gastos com remédios, leites e fraldas. Ele, que é entregador de gás, até trabalha nos dias de folga para conseguir juntar mais dinheiro para dar o que as crianças precisam.

"A minha vida é sentir carinho por eles. Eles são os amores da minha vida. Eles vêm para minha casa, brincam, deitam e me abraçam. Eu tento ensinar eles a falar 'papai', mas ainda não conseguem. Pego eles pelo braço e tento ensinar a andar", contou o rapaz.

Ele relatou que namorava a jovem de 19 anos, quando ela começou a passar mal, com suspeita de gravidez. O entregador disse ter ficado muito feliz e chamou a moça para casar, porque o sonho dele sempre foi ter um filho ou uma filha. Durante o pré-natal, na primeira ultrassom, o médico já avisou que eram duas crianças.

"Eu levei um susto quando soube que eram gêmeos. Eu queria só um, mas quando vi que eram dois, fiquei feliz do mesmo jeito", disse.

Descoberta

Os bebês nasceram em Goiânia e ele não pôde vir junto, porque tinha que trabalhar. A moça foi acompanhada pela mãe. Após um tempo, os meninos cresceram e o jovem começou a questionar o fato de que na família dele não tinha gêmeos. Desconfiado, fez o exame de DNA.

Quando o resultado chegou, o rapaz viu que um dos bebês havia dado positivo e o outro negativo. O jovem e a mãe das crianças chegaram a avisar o pai biológico da outra criança, mas ele não se interessou em assumir a paternidade.

"O pai não quis cuidar, eu cuidei e cuido dos dois com o mesmo amor", afirmou o entregador, que disse estar separado há alguns meses da moça, mas que ainda se relacionam bem.

"A criança não tem culpa. São crianças, bebês. Não entendem nada e não têm nada a ver com o que aconteceu", afirmou à reportagem.

Entenda o caso

Uma mulher de 19 anos teve gêmeos de pais diferentes, em Mineiros, a 426 quilômetros de Goiânia, após se relacionar com dois homens no mesmo dia.

Apesar de os bebês já estarem com 1 ano e 4 meses, só agora o caso veio à tona. A chamada superfecundação heteroparental tem apenas 20 registros em todo o mundo.