Pai que matou filhas de 4 e 8 anos é preso, diz polícia

O motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira, suspeito de matar a facadas as duas filhas de 4 e 8 anos de idade e depois atear fogo no carro com elas dentro, foi preso na tarde desta terça-feira (23) pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ele foi levado à Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e encaminhado à Delegacia de Homicídios (DIH).

De acordo com a GCM, que estava na região de mata próxima ao local do crime desde o início da manhã, a equipe recebeu uma denúncia de um senhor, que avistou um homem à beira da estrada, próximo a uma lagoa. Distribuída em grupos de viaturas, com cães farejadores e auxílio de drone, a GCM localizou o suspeito, já em estado de fraqueza, e deu voz de prisão.

Entenda o caso

Duas crianças foram encontradas carbonizadas dentro de um carro, às margens da GO-462, em Santo Antônio de Goiás. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é o pai delas, Ramon de Souza Pereira, que ainda não foi localizado.

O caso aconteceu na segunda-feira (22).Até o momento, foi apurado que o suspeito é motorista de aplicativo, e havia colocado as duas filhas, de 4 e 8 anos de idade, dentro de um carro e desaparecido. O motivo teria sido a descoberta de uma suposta traição da esposa.