Palácio Conde dos Arcos recebe exposição fotográfica sobre art déco nesta sexta-feira (21)

O Palácio Conde dos Arcos, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) na cidade de Goiás, recebe a exposição Memórias em Foco, sob curadoria do fotógrafo Raphael Vieira, a partir desta sexta-feira (21). A mostra reúne obras de 22 artistas da Associação Goiana de Artes Visuais (AGAV) que representam monumentos e prédios art déco no Estado.



A exposição faz parte do concurso de fotografia Goiânia Art Déco Festival, onde diferentes fotógrafos goianos foram convidados a relembrar e celebrar essa parte da cultura, resgatando a relevância e a beleza atemporal desse patrimônio, e colocando em foco as memórias do passado.



“O diálogo entre a fotografia e o patrimônio histórico do art déco de Goiânia não é apenas conveniente, mas essencial e até simbólico. Trata-se de lançar nosso olhar para o passado, esse que fez de nós quem somos hoje. Trata-se de um resgate das raízes que construíram a cultura e o imaginário goiano através de um resgate da imagem fotográfica”, diz Raphael.



A exposição fica disponível para visitação até o dia 04 de julho, de segunda a sábado das 08h às 17h, e no domingo das 08h às 13h. A entrada é gratuita. O Goiânia Art Déco Festival é uma realização da ONYGO Turismo e conta com apoio financeiro do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).



Serviço: Exposição fotográfica “Memórias em Foco” - Goiânia Art Déco Festival

Data: de 21/06 a 04/07

Local: Palácio Conde dos Arcos, cidade de Goiás

Entrada gratuita